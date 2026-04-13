ワンルームでもスぺパ最強！ タンスのゲンの跳ね上げ式収納ベッド

跳ね上げ式ベッドフレーム

跳ね上げ式ならではの使いやすさ

引き出しタイプよりも省スペースで大容量の収納を実現

床板は上方向に大きく開く

収納イメージ

ガス圧式の採用でスムーズな開閉を実現

マットレスの滑り落ちを防止するストッパーを備える

開閉時の持ち手になり、

手を挟みにくいサポートバンドも用意

通気性に優れた「すのこ型」床板を採用し

カビやダニの発生を抑えられる

タンスのゲンは4月10日に、大容量収納を備えることで限られた部屋の空間を有効活用できる「跳ね上げ式ベッドフレーム」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ウォールナット×ブラック、ホワイトウォッシュ×ホワイトの2色。価格は、シングルが2万9999円、セミダブルが3万4999円、ダブルが3万9999円。「跳ね上げ式ベッドフレーム」は、一般的な収納付きベッドが採用している引き出しタイプとは異なる、跳ね上げ式の収納部を採用したベッド。床板を持ち上げて開閉する方式なので、引き出しを引くためのスペースを確保する必要はなく、ベッドの設置面積だけで大容量の収納スペース確保が可能になる。収納容量は、シングルが586L、セミダブルが732L、ダブルが860Lで、ラグやゴルフバッグ、季節家電、スーツケースといった、置き場所に困る長物や大型アイテムもすっきりと収められる。また、床板を上方向に大きく開く設計を採用することで、大型アイテムでも簡単に出し入れでき、どこに何を収納しているかがひと目でわかるので、整理整頓がしやすくスペースを余すことなく使える。さらに、スムーズな開閉をサポートするガス圧式の採用によって、マットレスを置いたままでも楽に開閉が可能で、落下防止ストッパーも備えているため、跳ね上げ時にマットレスが滑り落ちてしまうのを防げる。そのほか、跳ね上げ時に便利なサポートバンドも搭載し、開閉時に持ち手として使えるほか、手を挟みにくいので安心して使える。床板には通気性に優れた「すのこ型」を採用し、寝具やベッド下の湿気を効率よく逃がせるので、カビやダニの発生を防ぎ、オールシーズン衛生的で快適な睡眠環境を実現する。