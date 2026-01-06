省スペースで家電も食器もすっきり！ 有孔ボード付きキッチン収納がタンスのゲンから

有孔ボード付きキッチン収納

限られたキッチンスペースの課題を解決

幅85×奥行き39cmのオーブン収納を用意

オープン収納とスライド棚の背面に有孔ボードを採用

上段の開き扉収納には高さ調整可能な可動棚を採用

下段の一部にはスライド棚を備える

下段の開き扉収納は背の高い調理器具や深型鍋なども収納できる

2色のカラーバリエーションを用意

キッチンカウンター単体でも購入可能

「有孔ボード付きキッチン収納」との連結での使用イメージ

タンスのゲンは2025年12月26日に、有孔ボードを活かした収納性と家電使用時の蒸気・熱対策を両立した、省スペース設計の「有孔ボード付きキッチン収納」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。カラーは、ホワイト×シャビーアッシュ、シャビーアッシュの2色。価格は2万5999円。「有孔ボード付きキッチン収納」は、限られたキッチンスペースにおける収納に関する課題を1台で解決すべく、使いやすさ・安全性・収納力をバランスよく備えたキッチン収納として開発された。中央部のオーブン収納は、奥行き39cmで一般的な電子レンジを収められ、家電を置いたままでも圧迫感を感じにくいため、空間をすっきりと見せられる。調理家電を1カ所にまとめられるので、調理から配膳までの動線がスムーズになるほか、幅は85cmと十分なスペースを確保し、調理中の一時的な置き場所や配膳準備といった、ちょっとした作業にも役立つ。オープン収納とスライド棚の背面には有孔ボードを採用しており、100円ショップなどで販売されているフックを取り付ければ、キッチンツールや小物を自由にアレンジして収納できる。また、家電の使用時に発生する蒸気や熱を効率よく逃して、収納内部の劣化やカビの発生を防げる。さらに、2口コンセントを備えているため、家電を使いやすい。上段の開き扉収納には、5段階での高さ調整が可能な可動棚を採用しているので、食器やグラス、調理器具といったサイズの異なるアイテムもまとめて収納できる。下段の一部には、引き出して使えるスライド棚を備えており、炊飯器や電気ケトルを使う際は引き出して使用することによって、使用時の蒸気を逃しやすく家電を安心して使える。また、スライド棚は使用しない時には収納しておけるため、邪魔にならない。さらに下段の開き扉収納には、棚板の着脱・高さ調整が可能な可動棚を採用し、5段階での高さ調整に対応しているので、背の高い調理器具や深型鍋、食品ストックなども無理なく収納できる。また、耐荷重はそれぞれの棚板が約5kg、最下段は約10kgのため、安心して使える。そのほか、同シリーズの収納と連結して使用可能なキッチンカウンタータイプも、公式オンラインショップ、楽天市場店で販売している。カラーは、同じくホワイト×シャビーアッシュ、シャビーアッシュの2色。価格は2万2999円。