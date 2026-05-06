LG 4万円台前半で買える4Kモニター 目の負担を和らげるから長時間作業でも安心

作業スペースを広くとれる4Kモニター

広視野角・高い色再現性 目の負担を軽減する機能も搭載

27U711B-B

4K解像度で作業スペースを拡大！

フリッカーセーフ

ブルーライト低減モード

色覚調整モード

スリムボディで省スペース

LGエレクトロニクス・ジャパンは5月中旬から、27インチの4Kモニター「27U711B-B」をLG公式オンラインショップと一部LG指定販売店で順次発売する。予想実売価格は4万2000円前後。新製品は広視野角・鮮やかな色再現のIPSパネルを採用した4Kモニター。上下178度／左右178度の広視野角で、広色域なデジタルシネマ規格「DCI-P3」を90％カバーし、HDR10にも対応している。フルHDの4倍となる4K（3840×2160）解像度のため、画面上により多くの情報を表示できるようになっている。リフレッシュレートは60Hz。また、画面のちらつき（フリッカー）を抑える「フリッカーセーフ」、ブルーライトを抑えるピクチャーモード「ブルーライト低減モード」を搭載。長時間に及ぶ作業でも、目の負担を和らげることができる。色の判別をしやすくする色覚調整モードも搭載し、使用者に応じた設定が可能だ。本体は、3辺フレームレスかつスリムなボディを実現。スタンドは、前-5度後15度のチルトに対応している。インターフェースは、DisplayPort、HDMI、ヘッドホン（ステレオミニジャック）をそれぞれ一つずつ搭載する。