高機能カメラバッグ新作、コスパと収納力が両立した「GW-STANDARD ブロス」シリーズ

「GW-STANDARD ブロス」シリーズとして、

3モデル各2色が登場

高密度ナイロンツイルを採用

ハクバ GW-STANDARD ブロス バックパック 18

ハクバ GW-STANDARD ブロス ショルダーバッグ 12

ハクバ GW-STANDARD ブロス ショルダーバッグ 8

ハクバ写真産業は、コストパフォーマンスに優れた本格派カメラバッグブランド「GW-STANDARD」から、「GW-STANDARD ブロス」シリーズとして、「ハクバ GW-STANDARD ブロス バックパック 18」を5月15日に発売した。また、「ハクバ GW-STANDARD ブロス ショルダーバッグ」2モデルを6月5日に発売する。「GW-STANDARD ブロス」シリーズはいずれも、上品な光沢を放つ高密度ナイロンツイルを採用することで、アメリカ空軍のフライトジャケット「MA-1」のような素材感と配色を基調としたカメラバッグ。タフさを備えつつ、ビジネスやフォーマルなシーンにも馴染むデザインを採用している。「ハクバ GW-STANDARD ブロス バックパック 18」は、シーンを選ばない機能的デザインのバックパック。使い勝手に優れた上下2気室構造と、天面と左右両サイドの大きな開口部によって、内容物に素早くアクセスできる。カラーは、グレー、ブラックの2色。価格は3万3000円。「ハクバ GW-STANDARD ブロス ショルダーバッグ 12」は、大口径レンズ装着のグリップ付き一眼カメラを収納可能なショルダーバッグ。大口径標準ズームレンズを装着したグリップ付き一眼カメラ×1台、大口径望遠ズームレンズ×1本、大口径広角ズームレンズ×1本、外付けフラッシュ、13インチ相当のノートPCを効率的に収納できる。カラーは、グレー、ブラックの2色。価格は2万4670円。「ハクバ GW-STANDARD ブロス ショルダーバッグ 8」は、シーンを選ばない機能的デザインのコンパクトなショルダーバッグ。大口径標準ズームレンズを装着した一眼カメラ×1台、大口径広角ズームレンズ×1本、外付けフラッシュといったアクセサリー類、12インチ相当のノートPCを効率的に収納可能となっている。カラーは、グレー、ブラックの2色。価格は2万1340円。