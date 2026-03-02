カメラバッグの新定番！ 軽量で普段使いOKのハクバ「プラスシェル ストリーム」

「プラスシェル ストリーム」シリーズ

都会的で洗練されたデザイン

ハクバ プラスシェル ストリーム バックパック14

ハクバ プラスシェル ストリーム ショルダーバッグ 6

ハクバ プラスシェル ストリーム ショルダーポーチ

ハクバ写真産業（ハクバ）は2月27日に、カメラバッグ「プラスシェル ストリーム」シリーズとして、「ハクバ プラスシェル ストリーム バックパック14」「ハクバ プラスシェル ストリーム ショルダーバッグ 6」「ハクバ プラスシェル ストリーム ショルダーポーチ」の3種を発売した。「プラスシェル ストリーム」シリーズは、洗練された流れるようなデザインが日常を軽やかに彩るカメラバッグ。いずれも、カラーはネイビー、オリーブ、オレンジ、アイボリー、ブラックの5色。「ハクバ プラスシェル ストリーム バックパック14」は、日常のスタイルに溶け込む都会的なシルエットと、多様なシーンに対応する柔軟性の高い収納力を兼ね備えたモデル。着脱可能なインナーケース仕様を採用するとともに、14インチのノートPCを収納できるPCスリーブやA4対応ポケットを備え、機材と日用品をバランスよく収納可能となっている。水に強い素材やキャリーオン機能といった実用性も充実しており、ケースを外せば普段使いのバックパックにもなる。重さは約850gと軽量設計なので、日常から旅先まで軽快に持ち運べる。価格は1万6700円。「ハクバ プラスシェル ストリーム ショルダーバッグ 6」は、前面と背面に同じデザインの大型ポケットを備えた、シンメトリカルでスマートなフォルムのミドルサイズショルダーバッグ。約360gの軽量設計によって、機材と小物を効率よくまとめて軽快に持ち運べる。また、メイン収納部の中仕切りを外せば、手頃なサイズ感のデイリーバッグとしても使える。価格は1万1640円。「ハクバ プラスシェル ストリーム ショルダーポーチ」は、小型のミラーレス一眼やスマートフォンなどを軽快に持ち運べるコンパクトモデル。前面と背面には普段使いにも役立つ大型ポケットを備えている。日常に馴染むミニマルなデザインなので、ちょっとした外出や旅先でのサブバッグとしても使える。価格は6640円。