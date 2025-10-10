普段使いにもぴったり！ 北欧テイストのやさしいカメラバッグ「Chululuルモ」4種

「Chululu」から、「ルモ」シリーズとしてバックパック、

ハクバ写真産業（ハクバ）は10月10日に、北欧のトナカイをイメージした「Chululu（チュルル）」ブランドから、やさしい手触りで普段使いもしやすいカメラバッグ「ルモ」シリーズとして、「Chululu ルモ バックパック」「Chululu ルモ トートバッグ」「Chululu ルモ ショルダーバッグ」「Chululu ルモ ミニショルダーバッグ」の4種を発売した。いずれも、カラーはオリーブ、ブラック、ベージュの3色。「ルモ」シリーズは、コットンのようなナチュラルな風合いとナイロンの優れた機能性を兼ね備えた、タスランナイロン生地を採用したカメラバッグシリーズ。手触りがよく落ち着いたマットな質感で、カジュアルからアウトドアまでさまざまなシーンにマッチする。インナーケースや中仕切りを外せば、カメラを持ち運ばない場合でも軽くて使いやすい通常のバッグとして使える。「Chululu ルモ バックパック」は、標準レンズ付き一眼カメラと交換レンズ×1本の収納が可能で、バッグを下ろすことなく側面から素早くカメラにアクセスできる。カメラ収納部は縦方向・横方向のどちらにも開くインナーケース式となっており、収納する機材やバッグ内の他の荷物に合わせて自在に配置を変えられる。大きなハンドルを備えているため手持ちでも快適に持ち運べる、バックパックとしても手提げバッグとしても使える2Way仕様なので、タウンユースに適している。価格は1万4970円。「Chululu ルモ トートバッグ」は、アジャスターでハンドルの長さを調整すれば、手持ちスタイルにもなる2Way仕様のトートバッグ。カメラ収納部は、一眼カメラと交換レンズ×1本の収納が可能なインナーケースタイプとなっており、縦方向・横方向のどちらにも開くため、収納する機材やバッグ内の他の荷物に合わせて自在に配置を変更できる。価格は1万3310円。「Chululu ルモ ショルダーバッグ」は、ミラーレス一眼カメラと交換レンズ、財布やスマートフォンなどの収納に適したショルダーバッグ。ちょうどいいコンパクトなサイズ感で、カメラを使わない日も普段使いのバッグとして活躍する。内部の背面部には、11インチ程度のタブレット端末を収納可能なクッションポケットを備えている。また、ショルダーベルトは体形に合わせて長さを調節でき、取り外して手持ちバッグとしても使える2Way仕様となっている。価格は1万円。「Chululu ルモ ミニショルダーバッグ」は、コンパクトカメラや小型ミラーレス一眼カメラをスマートフォンや財布などと一緒に、シンプルに持ち運ぶのに適したサイズのミニショルダーバッグ。程よいクッション性を備えており、かさばることなく安心してカメラを持ち運べる。広めのマチがあるフロントポケットは、片手でもスムーズに開け閉め可能なマグネットロック式なので、中身の出し入れが容易で、ショルダーベルトは体形に合わせて長さを調節できるほか、フックで簡単に着脱が可能となっている。必要最小限のものを収納するのにちょうどよいサイズ感のため、毎日の外出時に使いやすい。価格は5900円。