ナカバヤシから気軽に撮れるコンデジ＆フィルムカメラ 6モデル登場

「アルバムのナカバヤシ」が展開するカメラシリーズが登場

フィルムカメラはサイズ違いの3モデル

フィルムごとにぴったりのアルバム選べる

「ナアルバムシリーズ」

フィルムナカメラ

（CAM-F101）

フィルムナカメラ half

（CAM-F201）

フィルムナカメラ daylight

（CAM-F301）

コンデジ3モデルはキッズカメラからキーホルダーサイズまでラインアップ

コドモナカメラ

（CAM-K101）

トイナカメラ

（CAM-T101）

トイナカメラ easy

（CAM-T201）

ナカバヤシは12月上旬に、フィルムカメラとデジタルカメラを3製品ずつラインアップする「ナカメラシリーズ」を発売する。新シリーズは、アルバムもカメラも、写真に関わる全てに携わりたいという思いからスタート。同時発売の「ナアルバムシリーズ」と合わせるとより撮影が楽しくなる。フィルムカメラは3モデル。焦点距離28mm、F値8、フィルムは135フィルム、撮影距離は1.2mから、シャッタースピードは1／120秒というのは共通仕様だ。フィルムナカメラはスタンダードなフィルムカメラ。価格は9295円。フィルム交換式で繰り返し使うことができ、対応フィルムは35mmネガフィルム（別売り）。モノクロネガフィルムを使用すれば、モノクロ写真も楽しめる。単三電池を入れることでフラッシュ機能も利用可能だ。カラーはブラックとベージュの2色展開。サイズは幅120×奥行42×高さ68mmで重さは108g。フィルムナカメラ half（CAM-F201）は、通常のフィルムの倍の枚数を撮影することができるフィルム交換式ハーフフレームカメラ。価格は9955円。縦に2分割されたデータが特徴で、ランニングコストを抑えて枚数を撮りたいというニーズに応えるモデルだ。対応フィルムは、35mmネガフィルム（別売り）。カラーはダークグレーとブルーの2色展開。サイズは幅120×奥行42×高さ68mmで重さは111g。フィルムナカメラ daylight（CAM-F301）は、マットな質感のボディーが特徴の昼光用フィルムカメラ。価格は3905円。サイズは幅98×奥行33×高さ67mm、重さは71g。他のフィルムカメラのラインアップと比較すると小さく、持ち運びやすいサイズ感だ。対応フィルムは、35mmネガフィルム（別売り）。モノクロネガフィルムを使用すれば、モノクロ写真も楽しめる。カラーはホワイトとピンクの2色展開。デジタルカメラは3種類を展開。コドモナカメラ（CAM-K101）は、くすみカラーところんとしたフォルムが特徴で、子どもだけでなく大人も使えるモニター付きデジタルキッズカメラ。価格は7645円。レンズ部分は180度回転してインカメラになり、付属の三脚も自撮り棒として使用できるので、自撮りも簡単に撮影できる。機能面では、ズームのほか28種類のオリジナルフレームを使用可能。動画撮影にも対応する。カラーはブルー、ベージュの2色展開。サイズは幅93×奥行34×高さ60.5mmで重さは79g。液晶モニターは2.4インチ。イメージセンサーは1／6.5型・CMOSで、焦点距離は7.45mm、F値は3.0、撮影距離は0.4mからで、シャッタースピードは1／30秒。ISO感度は80。有効画素数は100万画素。解像度は静止画で1280×960～11520×8640、動画で1920×1080（30fps）。外部メモリーは4～32GBのmicro SDカードに対応する。トイナカメラ（CAM-T101）は手のひらサイズのミニトイカメラ。価格は、8635円。音声付きの動画撮影にも対応し、撮影データの確認、再生、削除などが可能な1.3インチモニターも設けられている。付属のナスカンキーホルダーを使えば、キーホルダー感覚で持ち歩ける。カラーは、ブラック、ホワイト、ブルー、ベージュの4色展開。サイズは幅50×奥行42×高さ39mmで、重さは29g。イメージセンサーは1／4型・CMOS、有効画素数は200万画素。焦点距離は0.6mmでF値は2.8、撮影距離は0.7mからで、シャッタースピードは1／1.25秒、ISO感度は100となっている。解像度は静止画・動画ともに1920×1080（fpsは30）。micro SDカードは8～256GBまで対応する。トイナカメラ easy（CAM-T201）は、トイナカメラよりもさらに小さいミニトイカメラ。サイズは幅29.5×奥行29×高さ26.5mmで、重さは9.5g。価格は2850円。モニターやファインダーがなく、撮影方法はシンプル。データを確認するまで、出来栄えがわからないのも魅力だ。音声付きの動画撮影にも対応している。カラーはブラック、ライトグレー、ブルーの3色展開。イメージセンサーは1／10型・CMOSで、有効画素数は120万画素。焦点距離は1.98mmでF値は2.4で、撮影距離は0.7mから。シャッタースピードは1／10秒で、ISO感度は200となっている。解像度は静止画で1280×960、動画で640×480（30fps）。micro SDカードは8～32GBに対応する。