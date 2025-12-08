学生にもおすすめ 約1.2kgで持ち運びしやすい MSIの13インチビジネスノートPC

MSIから軽量ノートPCが登場

ビジネスや学生に適した軽量・軽快なノートPC

Modern-13-F1MOG-5589JP

エムエスアイコンピュータージャパンは12月11日から、軽量・コンパクトながら高性能を備えたビジネスノートPC「Modern-13-F1MOG-5589JP」を全国のPCショップや家電量販店で順次発売する。価格はオープン。ノジマ限定モデルの「Modern-13-F1MOG-5809JP」も登場する。新モデルは、インテル Core 7 プロセッサー 150Uを搭載し、32GBメモリーと512GB SSDを搭載。13.3インチのフルHDディスプレーを採用しており、重量は約1.2kgと持ち運びしやすい。ビジネスからクリエイティブ作業まで対応可能なビジネスユーザーや学生向けの機種となっている。インターフェースはUSB 3.2 Gen2 Type-C（映像出力、USB Power Delivery対応）×1、USB 3.2 Gen1 Type-A×2、HDMI×1、オーディオコンボジャック×1。本体サイズは横308.4×縦210.5×厚さ19.9mm。Wi-Fi 6Eに対応し、プライバシーシャッター付きWebカメラやmicroSDカードリーダーを搭載するなどしている。なお、ノジマ限定モデルは、「Microsoft 365 Basic＋Office Home＆Business 2024」がプリインストールされ、OneDriveなどの有料サービスを1年間無料で使える「Microsoft 365 Basic」が付いたセットモデル。価格は17万5780円。