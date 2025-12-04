まるで鉛筆！iPad用スタイラスペン「Nelna Pencil」

Nelna Pencil

iPad本体にくっつけてワイヤレス充電できる

使用イメージ

iPad上部にマグネット吸着させて、ワイヤレス充電が可能なほか

（一部、非対応機種あり）、普段は隠せるUSB Type-Cポートでの充電もできる

2色のカラーバリエーションを用意

ロア・インターナショナルは12月3日に、スマートライフツールブランド「Nelna（ネルナ）」から、3基のボタンと9つのショートカット機能を兼ね備えるiPad用スタイラスペン「Nelna Pencil（ネルナペンシル）」を発売した。カラーは、グリーン、イエローの2色。価格は9980円。「Nelna Pencil」は、昔懐かしい鉛筆デザインを採用しつつ、人間工学に基づいたデザイン性と実用的な機能の両方にこだわり、マグネット吸着によるワイヤレス充電や0.025秒の低遅延で滑らかな書き心地を実現している。3基のボタンと9つのショートカット機能を搭載し、ボタンを押す回数などによって機能を切り替えられるので、ペン、消しゴム、範囲選択といったさまざまな機能を本体だけで呼び出せる。iPadでの操作が不要なため、機能を切り替えるたびに集中力が削がれてしまう、スムーズに書けないといった不満を解消できる。モーションレイテンシは25msと超低遅延なので、書いた文字が遅れて表示されることがなく、ペンの動きと画面上の動きにズレがないため、まるで紙に書いているかのような自然な書き心地となっている。本体バッテリーは、iPadの上部へマグネット吸着させることで、ケーブルを使うことなくワイヤレスでの充電が可能で、使わない時はスライドさせて隠せるUSB Type-Cポート経由での充電にも対応する。さらに、使用しない状態が30秒続くと自動的にスリープモードに移行し、そのまま15分間操作がなければ自動で電源がオフになるので、ムダなバッテリーの消耗を防げる。そのほか、本体後部には消しゴムのような見た目のタッチペンを搭載し、バッテリー残量がなくなってもiPadやスマートフォンのタッチ操作が可能で、交換用として予備のペン先×2個が付属する。対応機種は、2018～2025年発売のiPadシリーズ。サイズは直径9.6×長さ168.0mmで、重さは15g。