秒速55mの爆風は伊達じゃない サンワサプライのコードレスエアダスター

サンワサプライは11月25日、最大風速約55m／s×50000rpmブラシレスモーターを採用した強力・多用途対応のコードレスエアダスター「200-CDADE005」を直販サイト「サンワダイレクト」、楽天市場、Amazonなどで発売した。価格は1万4800円。新製品は、最大風速約55m／sの圧倒的な風力が特徴のエアダスター。サイズは、高さ28.5×奥行13.2×幅8.2cmで、重さは約1.01kg。強力な風力で、専用ノズルを使わずとも、約6cmの広い射出口から大量の風を放出可能。車内の細かなホコリから、機器の隙間の微粒子まで、家電、車内、ガレージなど、さまざまな場所で「一掃する爽快感」を体感できる。モーターには、50000rpmの高回転ブラシレスモーターを採用。摩耗しにくい構造のため長寿命で、従来のモーターより効率よくパワーを伝達でき、連続使用時でも安定した風量を維持し続けられる。1段階の軽い風から最大風速に匹敵するターボモードまで、4段階の風速調整機能を設けている。ターボでは約10秒間の爆風を発生させ、頑固なホコリや重たい落ち葉も一気に吹き飛ばせる。バッテリーは、4000mAhと大容量で、充電時間は約4時間。最大約80分のロング使用に対応し、コードレスのため電源が取りにくい場所でもストレスなく使える。逆さにしても使用できるので、狭い場所や角度を変える必要のある場所でも安定して爆風を送り込める。このほか、狭い隙間や暗い場所でも使いやすいLEDライトや、風量とバッテリー残量が一目でわかるインジケーター、電源入れっぱなし防止の警告音、安全設計といった便利な要素も盛り込んでいる。