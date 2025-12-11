ストリーム、ラオックスHDグループのシャディと事業提携で「ギフト商品」を順次販売

シャディのギフト商品がストリームの運営する

ストリームは12月10日に、シャディと締結した事業提携契約に基づいて、ストリームが運営するオンラインショップおよび主要オンラインモールにて、シャディのギフト商品を順次販売することを発表した。ストリームは、家電を中心とした生活用品を取り扱う「ECカレント」をはじめとするオンラインショップを展開し、Yahoo!ショッピングや楽天市場といった主要オンラインモールでの販売実績も有している。シャディは創業以来、冠婚葬祭をはじめとした日本の「贈る文化」を支えてきたギフト企業として、個人・法人の双方に幅広いギフトソリューションを提供してきた。カタログギフトのパイオニアとして培った信頼性、全国規模の物流ネットワーク、包装品質などを強みに、ギフトならではの価値を多様な顧客へ届けている。今回、締結した事業提携契約では、ストリームのEC事業に対してシャディが商品供給および出荷対応を行う体制を構築し、ストリームの購買導線の中にギフト商品が自然に組み込まれることで、「自分のための購買」と「誰かへ贈るギフト」が共存する、新たな購買体験を創出する。同提携によって、日常のEC購買導線に「ギフトとの新しい出会い」が創出されるとともに、シャディの高品質ギフト体験の、より多くの生活者への提供につながる。また、既存の直販・卸に加わる新たな販売チャネルの獲得となり、多様化する顧客ニーズに応える商品接点を強化できる。同提携を出発点として、ストリームとシャディは以下のような取り組みを検討していく。○ギフト特化EC領域の拡張○AIレコメンドによるパーソナライズドギフト体験の開発○SDGs・地域創生に資するギフト商品の共同開発○法人向けギフトソリューションの強化・法人向けギフトソリューションの提供強化