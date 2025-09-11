家電通販サイト「イーベスト」でVポイントが「貯まる・使える」サービスを開始

「イーベスト」での商品購入でVポイントが貯まり、

貯まったVポイントを買い物に使えるサービスが開始

イーベストでの共通ポイントサービスの導入は初めて

ストリーム、CCCMKホールディングス、三井住友カードは9月10日に、ストリームが運営する家電通販サイト「イーベスト」において、Vポイントが貯まって使えるサービスを開始した。今回、開始されたサービスでは、「イーベスト」での商品購入時にVポイント利用手続きをすることによって、ショッピングポイントとしてVポイントが税別200円あたり1ポイント貯まる。さらに、三井住友カードで支払うことで、決済ポイントとしてVポイントをさらに貯められる。貯まったVポイントは、「イーベスト」において1ポイント＝1円として使用が可能で、全国のVポイント提携先約16万店舗や、世界のVisa加盟店でも利用できる。なお、「イーベスト」でのショッピングポイント（決済手段に関わらない、買い物で貯まるポイント）における共通ポイントサービス導入は、今回が初となる。