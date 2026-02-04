JAPANNEXTの6Kモニターが当たる！ 10周年記念プレゼントキャンペーン開始

同社初の液晶ディスプレー発売から10周年を記念したキャンペーンが開催中

171製品を投入してきた成長の背景

JAPANNEXTは2月1日に、同社としては最初の液晶ディスプレーとなる「JN-T280UHD」の発売から10周年を迎えた。それにともない、感謝の気持ちを込めて「おかげさまで10周年。JAPANNEXT 6Kモニタープレゼントキャンペーン」を開催している。同社は、2015年12月に千葉県長生郡一宮町にて誕生し、2016年2月1日に同社初の液晶ディスプレー「JN-T280UHD」を発売した。その後も、大型ディスプレー、モバイルディスプレー、ゲーミングディスプレーといったさまざまなディスプレー、スタンドやアームなどディスプレー関連製品を発売している。2022年12月には、千葉県いすみ市にある廃校となった旧・中川小学校を購入して本社を同市へ移転し、製品開発のスピードを加速して2024年には166製品、2025年には171製品を発売した。今回、開催される「おかげさまで10周年。JAPANNEXT 6Kモニタープレゼントキャンペーン」では、2月15日までにJAPANNEXTの公式Xアカウント（＠japannext1）をフォローして、関連する投稿をリポストすることで、同社が2月に発売する6K（解像度6144×3160）液晶ディスプレー「JN-X6K」が抽選で1名に当たる。