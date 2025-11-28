たった25cmの距離で100インチ投影できる！超短焦点型ポータブルプロジェクター「Photon Go」

Photon Go

1.7kgの軽量設計で家でも外でも持ち運びOK

わずか25cmで100インチ投影

海外で高い評価を得ているOptomaの超短焦点型ポータブルプロジェクター「Photon Go（フォトンゴー）」がついに日本に初上陸した。国内では、創業106年の黒板・電子黒板メーカーのサカワが正規販売代理店として取り扱いを開始した。「Photon Go」は、わずか25cmの距離から100インチの映像を投影できる超短焦点モデル。壁際に置くだけで大画面を実現する。また、1.7kgの軽量設計とコンパクトなきょう体で、家でも外でも手軽に持ち運びできる。RGBレーザーによる色鮮やかで鮮明な映像を表現。さらにGoogle TVを搭載し、NetflixやYouTubeなど、1万以上のアプリからお気に入りのエンターテインメントを楽しめる。また、Dolby Audio対応デュアルスピーカーを内蔵しており、外部スピーカー不要で、どこでも臨場感のあるサウンドを体験できる。価格は16万9000円。