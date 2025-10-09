20～30代の離婚・多重債務で「住宅ローン破綻」が拡大

近年の任意売却の相談急増を受けて

「任意売却の専門相談室」名古屋オフィスが開設

若い世代でも「任意売却の相談」が3年で1.5倍に増加

千里コンサルティングオフィスは10月1日に、「任意売却の専門相談室」名古屋オフィス（愛知県名古屋市）を新たに開設した。「任意売却の専門相談室」名古屋オフィスは、物価高や住宅ローンの金利上昇、多重債務を理由に、住宅ローン返済が難しくなる世帯が増え、任意売却の相談が急増していることから開設されている。任意売却の相談は年間1000件超に達し、特に20代・30代の若い夫婦からの相談が、この3年で1.5倍に増加したという。相談増加の理由は、共働きを前提にローンを組んで離婚、年収に見合わない無理なローン、クレジットローンなどの多重債務で、最終的に生活が破綻するケースが増えている。破綻すると住宅は競売にかけられ、市場価格の5～7割でしか売却できず、多額の債務が残ってしまい生活再建が一層困難になる。同社は今後、金利の上昇や単身世帯・高齢世帯の増加によって、収入減や医療費負担などを理由に返済困難に陥る世帯がさらに増えると予測しており、今回開設した「任意売却の専門相談室」などを通じて、住宅ローンの債務整理だけでなく売却後の住まい探しや生活再建まで、ワンストップで支援していく。「任意売却の専門相談室」名古屋オフィスの営業時間は9時～20時。