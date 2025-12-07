愛猫の行動が丸わかり！ 超小型GPSデータロガーがサンコーから

お散歩ロガー2

重さはわずか20g

機能イメージ

付属のシリコンカバーを使用した、

ペットの首輪への取り付けイメージ

サンコーは12月1日に、超小型GPSデータロガー「お散歩ロガー2」を公式オンラインショップなどで発売した。価格は6980円。「お散歩ロガー2」は、電源をオンにして持ち歩くだけで、移動ルートを自動的に記録できる超小型GPSデータロガー。本体は、指でつまめるほどの超小型サイズ＆超軽量で、スマートフォンのGPSアプリとは異なりスマートフォンのバッテリー残量を気にすることなく使える。記録したデータは、PC用ソフト「Google Earth プロ」にドラッグ＆ドロップするだけで地図上に可視化され、経路や時間を確かめられ、散歩やサイクリング、旅行の記録に適している。また、付属のシリコンカバーを使用すれば、ペットの首輪にも取り付けられる。バッテリー駆動時間は約20時間。サイズは幅40×高さ15×奥行き21mmで、重さは20g。