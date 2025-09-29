回転するから時短を実現 たこ焼き、たい焼き作れるサンコーの屋台焼きメーカー

屋台のメニューがこれ一台 サンコーの屋台焼きメーカー

回転する！ たこ焼きはもちろん、大判焼き、たい焼きまで作れるオールラウンダー

回転羽つき屋台焼き「ぐるり庵」 クリームホワイト（左）とブラック

回転させて火を入れるから短時間調理もできる

プレートは3種類付属

多めに生地を流し込めば羽つきに

食洗機に対応 お手入れ簡単

サンコーは9月24日、両面ヒーター付きの屋台焼きメーカー「回転羽つき屋台焼き『ぐるり庵』」をサンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで発売した。カラーはクリームホワイトとブラックの2色展開で価格は1万2800円。新製品は、本体ごと回転させて素早くムラなく焼き上げられるのが特徴の屋台焼きメーカー。高火力ヒーターで上下から加熱しながら、回転させて焼き上げることで短時間での調理が可能に。調理時間は最短で5分ほど。ひっくり返すのが面倒なたこ焼きも、具材を入れて閉じればあとは本体ごとひっくり返すだけだ。プレートはたこ焼きプレート（12個分）・たい焼きプレート（2個分）・大判焼きプレート（4個分）の3種類が付属。プレートや具材を変えて、多彩な屋台焼きを自宅で手軽に楽しめる。生地を多めに流し込めば、香ばしい羽つき屋台焼きも作れる。受け皿やプレートは丸洗いができ、食洗機対応で後片付けも簡単。家族や友人と、ホームパーティーなどでも活躍できる一台となっている。サイズは、幅452×奥行232×高さ185mmでプレートサイズは直径210mm。プレート温度は約200～240度。電源コードは約700mm。