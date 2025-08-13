ニトリ、特許出願中の独自技術で冷凍食品の加熱ムラを抑える「冷食シェフレンジ」

冷食シェフレンジ

加熱出力の変化と赤外線センサーの温度検知がポイント

同社の電子レンジ（左）と

「冷食シェフレンジ」との加熱能力比較

操作パネルには「ごはん」「お弁当」

「飲み物」「惣菜パン」の専用ボタンを用意

庫内はお手入れしやすいフラット設計を採用

ニトリは8月上旬に、「冷食シェフレンジ BK2G01」の販売を全国のニトリ店舗、および公式オンラインショップのニトリネットにて開始した。カラーはホワイト、ブラックの2色。価格は1万9900円。「冷食シェフレンジ」は、特許出願中の独自加熱プログラムを搭載し、出力を変化させる加熱コントロールと赤外線センサーの温度検知機によって、冷凍食品を加熱ムラを抑えて最適な加熱で仕上げられる電子レンジ。赤外線センサーによる、「自動あたため（ダイレクトスタート）」機能を搭載し、食品を入れて「あたためスタート」ボタンを押すだけで加熱をスタートできる。また、よく使う「ごはん」「お弁当」「飲み物」「惣菜パン」は専用ボタンで加熱設定が可能。あたためたい食品が決まっている場合は「自動あたため」よりもさらに賢く加熱してくれる。さらに、900Wの高出力で一時的に加熱することで、加熱時間を短縮できる「時短加熱」モード（設定時間が5分以内の場合のみ使用可）を搭載するほか、あたため開始前または開始後（加熱開始後5秒以内）のどちらでもモード設定が可能になっている。また、庫内はフラット設計なのでお手入れがしやすい。庫内有効寸法は幅335×高さ229×奥行き410cmで、容量は約22L。