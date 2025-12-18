アクションカメラ必須！ DJI OSMO ACTION 6専用液晶保護フィルム発売

DJI OSMO ACTION 6 専用 液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ

液晶画面を美しい状態のまま保つ

ハクバ写真産業（ハクバ）は12月中旬に、中国・DJIのアクションカメラ「DJI OSMO ACTION 6」専用の液晶保護フィルム「DJI OSMO ACTION 6 専用 液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ」を発売する。価格は2800円。「DJI OSMO ACTION 6 専用 液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ」は、3層のPET層が各層で衝撃を吸収して、外部からの衝撃や傷から液晶画面を守る液晶保護フィルム。撥水加工が施されることで水をはじくので、フィルム上に付いた水滴を簡単に払い落とせる。また、表面硬度3Hのハードコート処理によって、フィルム表面のすり傷や爪あとが残りにくく、液晶画面を美しい状態のまま保てる。あわせて、指紋防止加工も施されているため指紋が付きにくく、指紋が付着してしまった場合でも簡単に拭き取れる。貼り付け時に入ってしまった気泡が自然に消えるバブルレスタイプなので、微細なホコリならシリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させない。また、シリコン粘着層の自己吸着性によって、フィルムを液晶画面に置くだけで自然に貼りつき、貼り付けに失敗してしまった場合でも、吸着力を損なうことなく貼り直せる。そのほか、日本工業規格 JIS-Z2801（抗菌加工製品-抗菌試験方法・抗菌効果）の基準をみたす抗菌加工を施しているため、菌の増殖を抑えられる。