ハクバ、「DJI Osmo 360」専用液晶保護フィルムIIIを発売、業界最高クラスの透明度

DJI Osmo 360 専用 液晶保護フィルムIII

指紋や水をはじくフッ素コート

ハクバ写真産業（ハクバ）は9月上旬に、DJIの360°カメラ「Osmo 360」専用の液晶保護フィルム「DJI Osmo 360 専用 液晶保護フィルムIII」を発売する。価格は1970円。「DJI Osmo 360 専用 液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用することで、貼る前よりも高い視認性を実現しており、業界最高クラスの全光線透過率95.6％の透明度によって、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出す。フィルム表面には、撥水・防汚効果のあるフッ素コートを施しているため、指紋が付きにくく、指紋が付いても簡単に拭き取れる。また、静電気の発生を抑える帯電防止効果で、液晶画面に埃や塵を寄せ付けない。フィルムの表面硬度は3Hと高い保護力を備えており、フィルム表面にすり傷や爪あとなどが残りにくく、液晶画面を美しい状態のままで保てる。さらに、シリコン粘着層によって貼り付け時に入ってしまった気泡は自然に消え、微細な埃ならシリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させない。また、フィルムを画面に置くだけで自然に貼り付き、貼り付けに失敗してしまった場合でも、吸着力を損なうことなく貼り直せる。そのほか、フィルム貼り付け前の油膜や埃、指紋といった汚れをキレイに拭き取れる、三菱レイヨンが開発した超極細繊維のクリーナーが付属している。