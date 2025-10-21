アクションカメラを守る！ ハクバの「DJI」「Insta360」専用「耐衝撃×撥水」液晶保護フィルム

ハクバ写真産業（ハクバ）は10月20日に、中国・DJIのアクションカメラ「DJI OSMO NANO」「Insta360 GO Ultra」「Insta360 GO 3S」それぞれに専用の液晶保護フィルムとして、「DJI OSMO NANO 専用 液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ」「Insta360 GO Ultra 専用 液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ」「Insta360 GO 3S 専用 液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ」を発売した。いずれも価格は1720円。
表面に撥水加工を施しているため水を弾き、フィルム上に付いた水滴を簡単に払い落とせるようになるほか、表面硬度3Hのハードコート処理で表面にすり傷や爪あとなどが残りにくく、液晶画面を美しい状態のまま保てる。
あわせて、指紋を付着しにくくして、指紋が付いてしまった場合は簡単に拭き取れるようにする指紋防止加工や、JIS-Z2801（抗菌加工製品-抗菌試験方法・抗菌効果）の基準を満たし、菌の増殖を抑える抗菌加工も施されている。
貼り付け時に入ってしまった気泡が自然に消えるバブルレスタイプで、微細なホコリならシリコン粘着層が取り込んで気泡を発生させない。また、シリコン粘着層の自己吸着性によって、フィルムを液晶画面に置くだけで自然に貼りつき、貼り付けに失敗してしまった場合でも吸着力を損なうことなく貼り直せる。
3層のPET層が衝撃を吸収「DJI OSMO NANO 専用 液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ」「Insta360 GO Ultra 専用 液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ」「Insta360 GO 3S 専用 液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ」いずれも、3層のPET層が各層で衝撃を吸収することによって、外部からの衝撃や傷から液晶画面を守る液晶保護フィルム。
