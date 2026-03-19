15万以下から買える　ASUSのスリムな一体型PCに新モデル

オフィスの有無、CPU異なるバリエーションなど追加 ホワイトはオフィシャルストア限定

ASUS V400 AiO

（V440VAK）

ASUS V400 AiO

（V470VAK）

スリムなデザインを採用

ASUS JAPANは3月16日、シンプルでデザイン性も重視した一体型PC「ASUS V400 AiO（V440VAK／V470VAK）」で新しいスタンドデザインとHDMI入出力機能を備えた2製品6モデルを発売した。カラーはブラックとホワイトの2色。新製品は、インテル Core 7 プロセッサー 240H、またはインテル Core 5 プロセッサー 210Hと23.8インチディスプレーを搭載する「ASUS V400 AiO（V440VAK）」の「V440VAK-BPC100WS」「V440VAK-BPC101WS」「V440VAK-BPC199W」「V440VAK-WPC068WS」4モデル、27インチディスプレーを搭載する「ASUS V400 AiO（V470VAK）」の「V470VAK-BPE058WS」「V470VAK-BPE104W」2モデル。ASUS V400 AiOシリーズは、約93％の画面占有率の超薄型オールインワンPC。従来モデルよりもベゼルを38％スリム化、本体を25％薄型化し、コンパクトで美しいデザインになっている。178度の広視野角と100％のsRGB色域により、鮮やかな色合いと広範囲の情報表示を実現し、作業効率を向上できる。独自のSplendid技術により、表現が難しい色や色彩も再現でき、彩度を高めるビビッドモードを搭載する。アンチグレア加工とTUV Rheinland認証の低ブルーライト機能も備え、長時間の使用でも目に優しい。内蔵ステレオスピーカーには高度なバスレフ設計を採用。低音から高音までクリアに再生し、Dolby Atmosで没入感も高められる。双方向AIノイズキャンセリング技術を採用することで、相手と自分双方のノイズを除去できるため、通話もクリアだ。なお、本体には、ビデオ通話に便利なポップアップ式Webカメラを搭載し、使わないときには収納できる。「V440VAK-BPC100WS」はCore 7 プロセッサー 240H搭載でメインメモリーが32GB、ストレージが1TB。Microsoft 365 Personal（24ヶ月）とOffice Home＆Business 2024 ＋オプションが付属して21万9800円。「V440VAK-BPC101WS」は、CPUがCore 5 プロセッサー 210Hとなり、メモリーが16GBで、18万4800円。「V440VAK-BPC199W」は、Core 5 プロセッサー 210Hを採用し、メモリーが16GB、ストレージは512GB。オフィスアプリが付属せず14万4800円。「V440VAK-WPC068WS」はオフィスアプリが付属し、カラーはホワイトで13万9800円。こちらはASUSオフィシャルオンラインストア限定販売となる。いずれもインターフェースは共通でHDMI 入力×1、HDMI 出力×1、USB3.2（Type-C／Gen1）×1、USB3.2（Type-A／Gen1）×3、USB2.0×1、マイクロホン／ヘッドホン・ヘッドセット・コンボジャック×1を備える。27インチモデルの「V470VAK-BPE058WS」はCore 7 プロセッサー 240H搭載で、メインメモリーが32GB、ストレージが1TB。オフィスアプリなどがついて22万9800円。「V470VAK-BPE104W」は、Core 5 プロセッサー 210Hでメモリーが16GB、ストレージが1TB。こちらはオフィスアプリが付属せず、16万4800円。いずれもインターフェースは共通でHDMI 入力×1、HDMI 出力×1、USB3.2（Type-C／Gen1）×1、USB3.2（Type-A／Gen1）×3、USB2.0×1、マイクロホン／ヘッドホン・ヘッドセット・コンボジャック×1を備える。27インチモデルには外付け光学ドライブも付属する。