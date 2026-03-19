平成レトロが新しい!? 巻き上げ式が楽しいトイデジ「レトロデジ90」

レトロデジ90（クラシック）

ダイヤルを回して撮る

ファインダーを覗いて撮る楽しさ

三つのカラーモード

平成レトロな写り

単4電池を使用

ケンコー・トキナーは、まるで昔のフィルムカメラのような「巻き上げ操作」を搭載したトイデジタルカメラ 「レトロデジ90」を3月19日に発売した。価格はオープンで、オンラインショップでは8470円と手が届きやすい設定。カラーは「クラシック」「シティポップ」の2種類を用意し、フィルムカメラ風の外観だけでなく、操作感から写りまで、懐かしいのに新しい体験が楽しめる。レトロデジ90の特徴は、シャッターを切るたびにダイヤルを回す巻き上げ操作が必要な点。デジタルカメラでありながら、フィルム時代の「1枚ずつ大切に撮る体験」が楽しめる。ファインダーを覗いて撮影するスタイルにもこだわり、背面に液晶モニターを搭載していない。「撮った写真をすぐ確認しない」という、昔ながらのワクワク感がある。また、平成レトロな写りも味わえる。「カラー」「モノクロ」「セピア」と三つのカラーモードに対応。レトロな描写で、写真だけでなく音声付き動画も撮影が可能。SNSでも人気のレトロ風写真が誰でも簡単に撮れる。コンパクトな見た目ながら、フラッシュ搭載（暗所撮影に対応）、microSDHC（別売）にデータ保存、単4電池×3本で動作、USBケーブルでPCへデータ転送可能など、基本性能をしっかり備えている。デジタル全盛のいま、あえてアナログ操作を楽しむレトロデジ90は、レトロ好きや写真好きにぴったり。「本格的なデジタル一眼やスマホ撮影とは別の楽しさがほしい」「子どもの初めてのカメラに特別感のある1台が欲しい」といった人に、日常を平成レトロに彩るアイテムになりそうだ。