節水できて経済的 一人暮らしでも使える食洗機 サンコーの「ラクアmini color」

一人暮らしでも使える サンコーの食洗機

手洗いと比べて約10分の1の水量で済む 節水とスマートさを両立する食洗機

ミスティーブルー（左）、クラシックローズ

コンパクトだから限られたスペースのキッチンでも使える

1～2人分の食器を洗える

タンク式だから工事は不要

四つの洗浄モード

お手入れも簡単

サンコーは8月27日、「タンク式食洗機『ラクアmini color』」を公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで発売した。カラーは、ミスティーブルー、クラシックローズの2色展開で、価格は3万6800円。新製品は、1～2人分の食器を自動で洗うことができる食器洗い乾燥機。「食洗機ラクア」としてはシリーズ5代目となる。幅308×高さ415×奥行315mmと、一人暮らしのキッチンでも気軽に置けるサイズ感となっており、12点の食器＋箸類の洗浄が可能だ。洗浄に必要な水はタンクから供給する。本体上部の給水口から約3.2Lの水を入れることで給水でき、水道工事なども不要となっており、場所を選ばず設置できるのが強みだ。最大75度の高温のお湯を本体内部の上下のノズルから噴射。食器を洗浄し、高温で乾燥を行う。モードは、「通常洗浄」「強力洗浄」「スピード」、乾燥のみの「温風乾燥」の4モードを用意している。手洗いと比較して約10分の1の水量で食器を洗うことができるので、経済的だ。カラーは、彩度を抑えたくすみカラーの2色を採用。一般的な家電と差をつけつつも、落ち着いた色合いになっている。