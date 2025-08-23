アイリスオーヤマ、充電式スティッククリーナー「MagiCaleena（マジカリーナ）」にハイパワーモデル

充電式スティッククリーナー「MagiCaleena」に

ハイパワーモデルが登場

従来品の約2倍の吸引力で壁際のゴミもすっきり

使用イメージ

アイリスオーヤマは、軽量さと強力な吸引力が特長の充電式スティッククリーナー「MagiCaleena（マジカリーナ）」シリーズのハイパワーモデルとして、「MagiCaleenaサイクロンクリーナー」（SCD-L4P-NH）を8月25日、「MagiCaleena紙パッククリーナー」（SBD-T3P-NH）を8月29日に発売する。どちらも価格はオープン。今回、発売される「MagiCaleenaサイクロンクリーナー」「MagiCaleena紙パッククリーナー」ともに、本体の軽量さはそのままに、高性能DCブラシレスモーターの搭載および独自の設計によって、従来機種「SCD-L3P」「SBD-T2P」と比較して約2倍の吸引力を実現している。あわせて、掃除しにくい壁際のゴミを容易に取り除ける「きわまでヘッド」を新たに搭載するとともに、ヘッド裏の両端にリブを斜めに配置した「ダブルエッジ構造」で壁際との隙間を軽減して、ゴミの吸い取り逃しを防げる。さらに、ヘッドには「SCD-L3P」「SBD-T2P」と比較して4倍の毛量のブラシを採用しているため、カーペットの奥のゴミや細かいほこりをかき出せるほか、髪の毛などが絡みにくくお手入れがしやすい。本体は、重さ約1.1kgと軽量で、小型自走式パワーヘッドとの組み合わせで、力を入れることなく掃除できる。また、掃除機をかけつつ棚上のほこりなどを床と同時に掃除が可能で、掃除後は充電スタンド下部に静電モップを差し込むことで除電して、静電モップに付いたほこりを掃除機で吸引できる静電モップクリーンシステムを搭載している。公式オンラインショップ「アイリスプラザ」での価格は、「MagiCaleenaサイクロンクリーナー」「MagiCaleena紙パッククリーナー」ともに3万8280円。