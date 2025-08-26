デスクトップPCでも直感操作 サンワサプライのタッチパッド3モデル

サンワサプライタッチパッド3モデルを発表

指先で直感的な操作が可能に！ 省スペースかつジェスチャーで作業効率アップ

4本指ジェスチャーまで対応

ジェスチャーは14種類

スペースを有効活用

振動機能でマウスのようなクリック感も再現

USB充電Bluetoothタイプは

有線タイプには操作エリア拡張機能も

サンワサプライは8月22日、PC操作ができるタッチパッド3モデル「MA-PB521LGM（Bluetooth・7インチ）」「MA-PY521GM（有線・6インチ）」「MA-PY521LGM（有線・7インチ）」を9月上旬に発売する。新製品は、指先一つでPCを操作できるタッチパッド。1本指から4本指までのタッチに対応し、ジェスチャー機能でボタン要らずの直感的な操作を可能にした。表面は、スムーズで反応が良く、軽いタッチで操作が完結するため、手首への負担を和らげられる点もポイントだ。普段ノートPCのタッチパッドを使い慣れている人は、そのままの使用感でデスクトップPCを使用できるようになる。また、マウスのように大きく動かす必要がないため、限られたスペースを有効活用できる。なお、MA-PB521LGMには、振動機能が付いており、マウスのクリックのような感覚を再現することも可能だ。価格はMA-PB521LGM（Bluetooth・7インチ）が1万4300円、MA-PY521GM（有線・6インチ）が1万780円、MA-PY521LGM（有線・7インチ）が1万1880円。なお、Bluetoothタイプは付属のUSBケーブルによる2時間の充電で、20時間の連続動作が可能。有線接続タイプは、各ボタンの操作が無効になり、全面を使ってジェスチャー機能やスクロール操作が可能になる操作エリア拡張に対応する。