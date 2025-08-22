ゼンハイザー 創立80周年で佐藤健さん設立ブランドとコラボ スペシャルカラーの「MOMENTUM 4 Wireless」

佐藤健さん設立の「ABYTS」とゼンハイザーがコラボ

コラボモデルの特別なカラーリング

サイドにはさりげなくブランドの刻印

コラボモデルはパッケージも特別仕様

専用ケース

ケーブル類も収納でき、持ち運びに便利

着用イメージ

ゼンハイザーは8月20日、創立80周年を記念し、ライフスタイルブランド「ABYTS」とのスペシャルコラボレーションモデル「ABYTS Edition MOMENTUM 4 Wireless」を発表した。価格は5万9950円。ABYTS公式サイトで発売中。ゼンハイザーの公式オンラインサイトや一部の取扱店でも順次販売する。ABYTSは2020年に俳優の佐藤健さんにより設立され、シンプルさ、品質、個人の表現の三つの価値観に根ざしたライフスタイルブランド。コラボレーションは佐藤さんが音楽をテーマにしたNetflix作品「Glass Heart」をプロデュースしたことをきっかけに実現した。特別仕様のコラボモデルは、ブラックのボディがブロンズオレンジのラインとロゴプレートでさりげなく彩られており、左側のハウジングには、「abyts tokyo」の文字がレーザーで刻印されている。パッケージもコラボレーション仕様となっており、持ち運びに便利な「abyts tokyo」の文字入り専用ケースが付属する。ベースモデルの「MOMENTUM 4 Wireless」は、アドバンスト・アダプティブ・ノイズキャンセリング機能を搭載し、軽量設計、直感的なタッチコントロールなどが特徴のワイヤレスヘッドホン。バッテリー駆動時間は最大60時間で高速充電にも対応する。