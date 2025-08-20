限定500台！ 現代アートと高機能を融合したドリップケトル「Art de Paris White」

Art de Paris White

EPEIOS JAPANは8月20日に、ライフソリューションブランド「EPEIOS（エペイオス）」から、ドリップケトルの新機種として「Art de Paris White」と「LUX600 Dali White」の2機種を発売した。どちらも価格はオープン。「Art de Paris White」は、アーティストのChanoir（シャノワール）氏とのコラボレーションシリーズ「Art de Paris」の第3弾で、500台限定での発売となる。ホワイトをベースにした非常に明るくクリーンなデザインで、オリジナルロゴをあしらったシリコンマットとともに、特別なパッケージで提供される。容量はコーヒー以外の用途にも使いやすい最大900mLで、ハンドドリップ時の湯量やドリップ先をコントロールしやすいGoose Neckノズルを備えており、ハンドルグリップは好みやスタイルに合わせて付け替えられる。38～100℃までの0.5℃単位での温度調整、最長10分のカウントアップタイマー、最大1時間の保温機能、セ氏温度／華氏温度の切り替え機能も搭載する。実勢価格は2万6500円前後。さらに、同日発売のテイスティングカップ「Kiss Cup “Art de Paris White”」との同時購入で、「Kiss Cup “Art de Paris White”」が通常2560円のところ、半額の1280円となるキャンペーンも行われている。「LUX600 Dali White」は、「LUX600」の特徴の1つであった加熱でケトル表面のデザインが変化する、温感変色仕様を採用せず、シリーズ初となるオールホワイトの無地仕上げを採用した。3重のミラーポリッシュに、UV保護クリア塗装、下地塗装、トップコートを施すことで、表面は独特の深みと艶感のあるホワイトとなっており、ブランドロゴが一切ない徹底的な白にこだわっている。実勢価格は2万2000円前後。