不憫かわいいだけじゃない 「おぱんちゅうさぎ」のキーボード＆マウスパッド

本格仕様！おぱんちゅうさぎコラボデバイスが登場

ただのコラボ製品じゃない 本格的な仕様でガンガン使えるデバイス

コラボキーボード

コラボマウスパッド

Brave groupの子会社Game＆Co.が展開する「AMICIS」は、8月15日から人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」とコラボした特別仕様のキーボードとマウスパッドの予約受付を開始した。製品は受注販売形式となっており、予約期間は9月5日まで。「おぱんちゅうさぎ」は、有名クリエイター「可哀想に！」さんが2022年1月に生み出した、白いおぱんちゅが特徴となるピンクのウサギ。何かと不憫な目に遭いながらもひたむきに生きる姿が共感を呼び、Z世代を中心に人気を博している。新製品は、かわいさと実用性を両立した限定コラボデバイスで、おぱんちゅうさぎの一生懸命さを体現するため、細部までこだわった造りとなっている。コラボキーボードはイラストが引き立つ65％USレイアウトを採用。特殊な反射板を内蔵した磁気キースイッチを搭載し、数百万色のライティングにも対応する。多様なプリセットの照明パターンは、ギラギラと華やかにキーボードを演出できる。また、文字盤は側面に印字し、真上から見たイラストの魅力を損なわないように仕上げている。PCとの接続はUSB-TypeCケーブル。価格は1万7600円。マウスパッドは、デスク全体を覆う490mm×420mmのラージサイズ。迫力あるビジュアルと快適な操作環境を両立できる。高精細プリントで、キャラクターの魅力をしっかりと表現し、滑走性に優れたスムースクロスに撥水コーティングを施している。さらに、周辺はステッチ加工により摩耗やほつれを予防しており、激しいマウス操作にも耐えうる仕様だ。裏面は全面ラバーグリップで安定感を発揮する。本格的なゲーミングユースのような過酷な環境にも耐えられる一枚となっている。価格は5500円。