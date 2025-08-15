GALLERIA史上最高のスペック、サードウェーブがハイスペックノートPCを2機種発売

GALLERIA ZL9C-R57T-6A/ZL7C-R57-6A

インテル Core Ultra 9 275HXを搭載

サードウェーブは、圧倒的パフォーマンスと安定性を誇るPC「GALLERIA（ガレリア）」の新機種として、インテルの最新CPU、NVIDIAの最新世代GPU、リフレッシュレート300Hzのノングレア液晶ディスプレイを搭載したハイスペックノートPC「GALLERIA ZL9C-R57T-6A」「GALLERIA ZL7C-R57-6A」の販売を、全国の「ドスパラ」店舗と「ドスパラ」の通販サイトで8月7日に開始した。両機種ともに300Hzの高リフレッシュレート液晶ディスプレイを搭載し、GALLERIAのゲーミングノートPCで最も滑らかな映像を実現している。また、ノングレア液晶の採用によって映像のちらつきを軽減し、ゲームプレーへの没入感をさらに高めた。基本構成としては、16.0インチ・ノングレア液晶ディスプレイ（解像度2560×1600）、メモリ32GB、1TBのGen4 SSDを搭載し、インターフェースはUSB 3.2 Gen1 Type-A×3基、USB 3.2 Gen2 Type-C（映像出力、USB PD 100W出力対応）×1基、Thunderbolt4（映像出力、USB PD 100W出力対応）×1基、miniDisplayPort 2.1出力×1基、HDMI 2.1 Type A出力×1基などを備えている。対応無線通信は、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠の無線LANと、Bluetooth 5.4。OSはWindows 11 Home 64ビット。サイズは幅357×高さ31×奥行き255mm。GALLERIA ZL9C-R57T-6Aは、CPUにインテルCore Ultra 9 275HX、グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUを搭載し、重さは約2.4kg。価格は35万2980円。GALLERIA ZL7C-R57-6Aは、CPUにインテルCore Ultra 7 255HX、グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPUを搭載し、重さは約2.3kg。価格は29万9979円。