卓上で気軽に揚げ物が楽しめる さらに使いやすくなったサンコーのコンパクトフライヤー

サンコーは9月5日、卓上で揚げたてを楽しめるコンパクトな電気フライヤー「コンパクトフライヤー『カラリ2』」を公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで発売した。価格は9800円。新製品は、累計出荷台数1万8千台を突破した初代「おひとりさま用フライヤー『カラリ』」の後継モデル。串揚げに便利なソケットや、油切りスペース一体型で油はねを防ぐドーム形状のフタなど、構造面で改良を加えている。サイズは、幅216×奥行127×高さ152mmとコンパクトで、テーブルに置いてもスペースを取らない。コード長は150cm。油は、500mlから900mlまで使用可能で、一般的な揚げ物よりも少ない油で調理が可能。温度は約50～200度まで、無段階のスライドスイッチで調節でき、約30分で200度まで温度を上げられる。また、本体は食材を入れても温度が下がりにくい設計となっている。鍋部分はフッ素コート加工を施し、取り外して丸洗いできるため、手入れは簡単。鍋の中に本体と電源コードを収納できるため、収納場所にも困らない。卓上で揚げたてサクサクの美味しい揚げ物を堪能したい、揚げ物をしたいけど油の処理が面倒、少ない油でも美味しく揚げたい――。そんな要望に応えるコンパクトなフライヤーとなっている。