クラシカルなデザインと高音質を両立 Marshallのミニサウンドバーとサブウーファー

Marshallは9月23日、テレビ用サウンドバー「Heston」シリーズの新製品として、コンパクトサウンドバー「Heston 60」とサブウーファー「Heston Sub 200」を公式サイトで発売する。小売店では10月下旬から販売を開始する。今回発売する両モデルは、リビングからパーソナルスペースまで幅広い生活空間に適応し、映画や音楽の体験をさらに豊かにすることがコンセプト。Marshallらしいクラシックなデザインとオーディオ技術を兼ね備え、インテリア性と高音質を両立させている。Heston 60は、リビング空間にフィットするデザインとなっており、コンパクトながら力強いサウンドを実現したサウンドバー。デザイン面では、6月に発売した上位モデル「Heston 120」と同様、触感にこだわったコントロールパネル、グリル、PUレザー仕上げを採用。使いやすさと高級感を兼ね備えた。テレビ台に置く以外にも壁掛けに対応する。さらに、ロゴやコントロールパネルはマグネット式で、設置方向に合わせて自由に付け替えられる。サウンド面では、立体的で正確な定位を可能とするDolby Atmosを搭載し、臨場感を高めており、用途に応じて「Movie」「Music」「Night」「Voice」の4つのサウンドモードを切り替えられる。Marshallアプリと連携すれば、イコライザの微調整やサウンドモードのカスタマイズなど、より詳細なオーディオ設定もできる。また、Wi-FiやAuracast対応の最新Bluetoothテクノロジーを搭載し、音楽サービスからすぐにお気に入りの音楽を再生可能だ。価格は9万9990円で、カラーはブラックとクリームの二色を展開する。サイズは幅730×奥行124×高さ68㎜。ワイヤレス接続では、Bluetooth 5.3、Wi-Fi 6、有線接続では、HDMI eARC、AUX入力3.5mm、RCAモノ（Sub出力）、USB-Cに対応する。Heston Sub 200は、インテリアに溶け込みながら重低音を響かせるサブウーファー。Bluetooth LE Audioによるワイヤレス接続で自由に設置場所を選べ、こちらもクラシックなデザインが特徴だ。Marshallアプリを使えば、プリセットやサウンドモードをカスタマイズできるほか、アプリ上でHeston 60と連携すれば、スムーズなペアリングや調整が可能だ。価格は7万9990円で、カラーはブラックとクリームの二色展開。サイズは282×282×302.5mm。ワイヤレス接続では、Bluetooth 5.3、有線接続では、SUB入力（RCAモノ）に対応する。