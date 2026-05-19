CDみたいな円形スクリーン 手のひらサイズのデジタルオーディオプレーヤーが上陸

CDみたいなデジタルオーディオプレーヤーが登場

有線・無線でハイレゾ級 エントリークラスのDAP

Snowsky DISC

ハイレゾ認証を取得

高音質Bluetoothコーデック「LDAC」に対応

最大2TBのmicroSDカードに対応

PUレザーケースも同時発売

エミライは5月22日、中国のFIIO Electronicsのデジタルオーディオプレーヤー（DAP）「Snowsky DISC」の取り扱いを開始する。カラーはブラック、ブルー、ピンクの3色で、市場想定価格は1万7930円前後。新製品はCD時代をイメージさせる1.8インチ円形タッチスクリーンを搭載した、エントリークラスのDAP。本体は、68×68mmの手のひらサイズで、超薄型アルミ合金ボディーを採用することで質感も追求した。「CS43131」デュアルデジタルアナログコンバーター、フルバランス回路をコンパクトに凝縮。3.5mmシングル／4.4mmバランス出力、高音質Bluetoothコーデック「LDAC」に対応し、「Hi-Res Audio」と「Hi-Res Audio Wireless」の認証にも合格している。有線・無線双方でハイレゾ級の音質となっている。最大280mWの高出力で、音楽のディテールを細部まで聴き取ることも可能だ。バッテリー容量は1450mAhで、音楽再生時間は最大12時間。内蔵メモリーは非搭載で、外部メモリーとして最大2TBのmicroSDカードに対応する。このほか、八つのサウンドイコライザー、USB DAC／ヘッドホンアンプとして使用可能なUSBサウンドカードといった機能を設けている。なお、本体に使用できる専用のPUレザーケースも同時発売。こちらはカラーがブラック、レッド、グリーンの3色で、市場予想価格は2420円前後。