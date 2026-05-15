遠くも夜景もライブもこれ一台 パナソニックのコンデジ「LUMIX DC-TX3」

夜景・イベント会場・遠くの被写体もバッチリとれる光学15倍ズームと高感度イメージセンサー

LUMIX DC-TX3

LEICA DC VARIO-ELMARレンズを採用

光学15倍ズームに対応

3cmまで寄れるマクロ撮影機能を搭載

内蔵フラッシュを搭載

撮影後にピント位置を選べる便利な「フォーカスセレクト機能」

パナソニックは5月21日、約2010万画素 高感度1.0型 裏面照射型（BSI）CMOSイメージセンサー搭載のコンパクトデジタルカメラ「LUMIX DC-TX3」を発売する。カラーはブラック、グラファイトシルバーの2色。公式オンラインストアで予約受付中で、価格は12万8700円。新製品は、広角24mmから望遠360mmまでの焦点距離をカバーでき、被写体に3cmまで近づいて撮影できる、AFマクロにも対応している。高感度1.0型イメージセンサーは、薄暗い室内や夜景でもノイズを抑え、明るく鮮やかな描写を実現。何気ない日常シーンから、夜の街並みや低照度のイベント会場、旅先での特別な出会い、コンサートやスポーツ観戦などのイベントまで、幅広いシーンで活躍できる一台だ。手ブレ補正には「5軸ハイブリッド手ブレ補正」を採用。望遠撮影や夜景の手持ち撮影、歩きながらの動画撮影時でも滑らかな映像を簡単に撮影できる。さらに、秒間30コマで連写撮影が可能な4Kフォトを搭載し、動きのある場面も決定的なシャッターチャンスを後から選択して保存できる。このほか、22種類のクリエイティブコントロールやかんたんスマホ転送に対応。USB Type-Cでの充電が可能だ。