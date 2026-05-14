まるで小型ガジェット、持ちたくなる扇風機が夏の常識を変える

「アイスターボファン ポッケ」の使用イメージ

100段階の風量調節

大風量のファンとともに、

直接肌を冷却できる冷却プレートも搭載

ファン中央の表示部で風量や

バッテリー残量がわかる

扇風機らしからぬ、ガジェット感のある

本体デザインを採用

付属のカラビナスタンドストラップ（左、中）と、

カラビナスタンドストラップを使用した設置イメージ

3色のカラーバリエーションを用意

ドウシシャは5月に、冷却プレートを備えたポケットサイズのハンディファン「アイスターボファン ポッケ」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。カラーは、ブラック、オフホワイト、オリーブの3色。価格は3828円。「アイスターボファン ポッケ」は、高速モーターの搭載によって、100段階の風量調節を可能にした大風量のハンディファン。あわせて、本体正面には冷却プレートも備えているので、ファンで涼むとともにアイス機能で直接肌を冷却できる。なお、ファンと冷却プレートは併用可能だが、冷却プレート使用時は風量が50までしか使えない安全設計となっている。風量切替ボタンは、長押しすることで100段階の風量調節ができ、1回押すごとにジャンプ機能で5段階（風量1・25・50・75・100）での調節にも対応する。また、ファン部分の中央に設けられた表示部で、風量やバッテリー残量の確認が可能となっている。デザインにこだわって、操作ボタンは正面から見えない背面に配置しており、ボタンを見なくても操作できるよう、ボタンサイドに突起を設けた。凸が1つなら電源／風量切替ボタン、凸が2つならアイス機能の冷却ボタンと、触るだけで識別しやすい。本体は、小型カメラやプロジェクターを思わせるガジェット感のあるデザインで、扇風機らしさを感じさせないスタイリッシュな外観となっている。本体正面はブラック×シルバーを基調に、側面はシボ加工を施したマットなくすみ系カラーを採用し、暑いから「仕方なく持つ」のではなく「持つこと自体がスタイルになる」ような、スマートな暑さ対策アイテムに仕上げた。そのほか、カラビナスタンドストラップが付属しているため、カバンやベルトループなどに取り付けて持ち運べる。カラビナ部分を台座として卓上での使用も可能で、カラビナ部分は丸みのある本体が転がらないよう形状が工夫されている。なお、台座の上に置いた状態でも充電ケーブル（USB Type-C）を通せるので、そのまま充電できる。バッテリー駆動時間は、風量100の送風のみなら2時間、風量1の送風のみなら9時間、風量50の冷却併用時は1.5時間。サイズは幅50×高さ90×奥行き65mmで、重さは160g。