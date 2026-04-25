ハローキティとクロミのハンディファンが登場、3WAY大風量で首かけ・卓上もOK

3WAY大風量ハンディファン

高速モーター搭載でしっかり涼しい大風量設計

ハンディ・首かけ・卓上の3WAYで使える

5段階の風量調整に対応し、

現在の風量とバッテリー残量がわかる液晶画面を搭載

「3WAY大風量ハンディファン」のパッケージ

ドウシシャは4月下旬に、サンリオのキャラクター「ハローキティ」と「クロミ」をデザインした扇風機「3WAY大風量ハンディファン」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。カラーは、ハローキティ、クロミの2色。価格は3980円。「3WAY大風量ハンディファン」は、ハンディ・首かけ・卓上の、3通りの使い方が可能なハンディファン。高速モーターの採用によってパワフルな風量を実現しており、ファン部分を上下に動かして向きを変えられるので、首にかけた際にファン部を上に向ければ、ハンズフリーで使用できる。また、卓上で使う場合も、ファン部の角度を風が当たるよう変えられる。風量は、微弱、弱、中、強、ターボの5段階で調整可能で、本体正面の液晶画面から現在の風量とバッテリー残量がわかる。ストラップが付属しているので、購入後すぐにハンズフリーで使い始められる。なお、付属のストラップは、強く引っ張られると外れる仕様のため、安心して使える。パッケージには、日焼けしたハローキティ、クロミが描かれている。バッテリー駆動時間は、風量・ターボなら2.5時間、風量・微弱なら11時間。サイズは幅6.0×高さ17.5×奥行き5.5cmで、重さは約200g。