コンパクトなのに驚きのハイパワー、風速1.8倍の「ターボファン ミニクリ」

コンパクトターボファン ミニクリ

コンパクトさと静音性をそのままに風速を大幅強化

日傘の中棒やベビーカーへの取り付けイメージ

デスクファンとしての使用イメージ

ファン部分は折りたたみが可能

2色のカラーバリエーションを用意

ドウシシャは4月10日に、日傘やリュックへの取り付けが可能で、お出かけシーンに便利な小型扇風機「コンパクトターボファン ミニクリ」（FSB-63B）を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。カラーは、グレー、ベージュの2色。価格は3278円。「コンパクトターボファン ミニクリ」は、同社の従来機種「コンパクトファン ミニクリ」で好評だった、コンパクトなサイズ感や静音性はそのままに、モーターを変更することで風速を「コンパクトファン ミニクリ」と比較して、約1.8倍に向上した。本体にはクリップを備えており、日傘の中棒やリュックのショルダーストラップ、ベビーカーなどに取り付けられ、移動中でもハンズフリーで風を送れる。クリップは水平方向に360°回転し、ファン部分は最大180°開閉できる。また、クリップ部分は平らになっているためデスクファンとしても使えるほか、使用しない場合はファン部分を折りたためる。風量は、弱・中・強の3段階で調整が可能で、風量・強なら約2時間、風量・弱なら約7.5時間使用できる。なお、内蔵バッテリーへの充電は、本体のUSB Type-Cポートから行う。サイズは、180°開いた状態が幅7.5×高さ4.5×奥行き15.5cm、閉じた状態が幅7.5×高さ6.5×奥行き8.5cmで、重さは約140g。