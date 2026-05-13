10周年でキティとコラボ、猛暑対策にも効く「とろ雪かき氷器」が進化

「ハローキティ」をデザインした

「電動ふわふわ とろ雪かき氷器」と

「手動ふわふわ とろ雪かき氷器」が発売

とろ雪食感を自宅で再現

「とろ雪かき氷器」による、

味付け氷を使ったかき氷のイメージ

電動タイプと手動タイプの2種類を用意

「ハローキティ」が描かれた

かわいい化粧箱パッケージ

ドウシシャは5月中旬に、サンリオのキャラクター「ハローキティ」をデザインした、「電動ふわふわ とろ雪かき氷器」と「手動ふわふわ とろ雪かき氷器」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。価格は、「電動ふわふわ とろ雪かき氷器」が6908円、「手動ふわふわ とろ雪かき氷器」が4708円。ドウシシャの「とろ雪かき氷器」は、2015年から販売されている、ジュースなどを凍らせた味付け氷を削ってとろっとした食感のかき氷（台湾風かき氷）を楽しめる家庭用かき氷器。今回、発売される「電動ふわふわ とろ雪かき氷器」と「手動ふわふわ とろ雪かき氷器」は、「とろ雪かき氷器」発売10周年を記念した「ハローキティ」とのコラボレーションモデル。赤と白のツートーンカラーの本体に、横向きのハローキティのデザインをあしらっている。「電動ふわふわ とろ雪かき氷器」「手動ふわふわ とろ雪かき氷器」ともに、水を凍らせた透明の氷はもちろん、ジュースや練乳などを凍らせた甘い味付け氷（味付け氷）も削れる。味付け氷は、水だけの氷と比較して柔らかく溶けやすいため削りにくいが、「とろ雪かき氷器」では氷を押さえるスパイクの長さと樹脂部における凹凸の工夫によって、他のかき氷器では削れなかった氷もしっかり削れるので、自宅でもかき氷専門店のような、とろっと口の中で溶ける口当たりのフレーバーかき氷を楽しめる。専用の製氷カップが付属するほか、家庭の冷蔵庫で作ったバラ氷や市販の冷凍フルーツも削ることが可能で、刃の高さ調節ダイヤルで氷を削る刃の高さを変えられるため、氷に当たる面積を調節してかき氷の粗さを変更できる。それぞれのパーツは分解が可能なので、お手入れや水洗いが容易で、本体は上下2つに分解できるため、オフシーズンに収納しやすい。また、手で回す感触が楽しい「手動ふわふわ とろ雪かき氷器」と、スイッチを押すだけで簡単に使える「電動ふわふわ とろ雪かき氷器」の2種類を用意しているので、好みに合わせて選べる。なお、化粧箱のパッケージにはポップな「ハローキティ」が描かれており、自宅用だけでなくプレゼント用にも適している。