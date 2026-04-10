しなこちゃんプロデュース！ おうちで“バズる”スイーツが作れる電動かき氷器とフローズンデザートメーカー

しなこさんとコラボした電動かき氷器とフローズンデザートメーカーが登場

混ぜるだけでフローズン完成

電動かき氷器 しなこちゃん

ハートジュエル型デザインを採用したスイッチボタン

（ハートジュエルボタン）

本体の調節ネジで、ふわふわの細かい氷かシャリシャリとした粗い氷かを選べる

付属の専用製氷カップ（左）と、

しなこさんプロデュースレシピの調理イメージ

収納イメージ

HAPI MIX しなこちゃん

「HAPI MIX」を使用したフローズンデザートの調理イメージ

安定感を保てるキャンディ型の土台を採用

しなこさんのプロデュースによる、特別レシピの調理イメージ

ドウシシャは4月25日に、原宿系動画クリエイター・しなこさんとコラボレーションした、オリジナルデザインの「電動かき氷器 しなこちゃん」とフローズンデザートメーカー「HAPI MIX（ハピックス） しなこちゃん」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。しなこさんは、原宿の店舗やSNSで数々のバズるスイーツを生み出してきたスイーツプロデューサーであり、同社は2025年2月に、しなこさんとのコラボレーション第1弾として、底が外せて洗いやすいキッズボトル「しなこちゃん×sokomoそこまで洗えるボトル」を発売している。今回発売される「電動かき氷器 しなこちゃん」と「HAPI MIX しなこちゃん」は、コラボレーションアイテム第2弾であり、「しなこちゃんがプロデュースする、カラフルでポップな“しなこワールド”のスイーツを、おうちでも楽しんでほしい」との想いからスタートした。「電動かき氷器 しなこちゃん」は、しなこさんにとって初となるかき氷器のコラボレーションアイテム。パープルを基調としたカラーリングやスイッチ部分といった細部にまでこだわって、しなこさんらしいデザインに仕上げた。特にスイッチボタンには、しなこさんのかわいい世界観を表現したハートジュエル型のデザイン（ハートジュエルボタン）を採用し、見た目にもかわいらしく、かき氷作りの時間はもちろん飾っておくだけでも気分が高まる仕様となっている。ハートジュエルボタンを押すだけの簡単操作なので、子どもでも使いやすく、本体にはふわふわの細かい氷とシャリシャリとした粗い氷の、2段階の削り方を選べる調節ネジを搭載する。専用の製氷カップが付属するほか、家庭の冷凍庫で作ったバラ氷も削れる。また、しなこさんがプロデュースした特別レシピも付属している。なお、本体や製氷カップはスタンド内にすっきりと収納可能なので、使わない時も場所を取らずコンパクトに保管できる。価格は4378円。「HAPI MIX」は、自宅で簡単にフローズンデザートを楽しめるフローズンデザートメーカー。熱伝導のよいアルミニウム合金と樹脂の間に蓄冷剤を入れた構造によって、本体をあらかじめ冷却してジュースを注ぎ、スプーンでかき混ぜるだけで簡単にフローズンデザートを作れる。今回、発売される「HAPI MIX しなこちゃん」は、しなこさんにとって初となる、オリジナルデザインのフローズンデザートメーカー。ピンクを基調としたカラーリングや丸みのある本体形状、ツヤ感のあるキャンディモチーフの土台といった細部までこだわって、しなこさんらしいデザインに仕上げた。食材を混ぜる際に本体を押さえやすいよう、キャンディ型の土台を採用しており、キャンディのリボン部分をしっかりと押さえることで、安定した状態でフローズンをかき混ぜられる。なお「HAPI MIX しなこちゃん」にも、しなこさんがプロデュースした特別レシピが付属している。価格は2948円。