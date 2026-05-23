ファミリーマート、「楽天SPU」の対象に　月3000円以上利用で＋0.5倍

「楽天SPU」にファミリーマートが参加！

楽天とファミリーマート、パートナーシップを推進

ファミリーマートの小谷 建夫社長は、「SPU」に参画する三つの理由を挙げた。

特に「理由2 デジタルとリアルの接点」に期待を寄せる

SPU「ファミリーマート」の条件詳細

SPUの魅力アップも狙いだ

ファミリーマートと楽天グループ（楽天）と楽天ペイメントは、パートナーシップの取り組みを推進し、ECサイト「楽天市場」での買い物に対するポイント進呈率が変わる「SPU（スーパーポイントアッププログラム）」について、7月1日からコンビニエンスストアの「ファミリーマート」を追加すると発表した。今回の追加により対象サービスは17サービスに増え、「SPU」の最大ポイント倍率は「18.5倍」にアップする。「SPU」の対象サービスに楽天グループ外企業が参加するのは初めて。ファミリーマート本社で開催した「ファミリーマート×楽天 パートナーシップ推進 発表会」に登壇した楽天グループの三木谷 浩史取締役会長兼社長は、今回の取り組みについて、これまで楽天がポイントを軸に推進してきた、オフライン（実店舗）とオンライン（EC）の連携が一歩進んだかたちであり、「世界でも例のない取り組み」と強調した。続いてあいさつしたファミリーマートの小谷 建夫社長は、日本では今やポイントは重要な役割を担っていると指摘。顧客が貯めるポイントを選べる「マルチポイント戦略」は継続する一方、楽天と戦略的パートナーとして連携を深めることは「意義深いチャレンジであり、新たなステージに突入する」と、ポイントによる相互送客への期待を語った。具体的には、年間を通して、「おむすび」のような大型キャンペーン相当の効果を見込んでいるという。SPU「ファミリーマート」の対象条件は、全国のファミリーマートで共通ポイントサービス「楽天ポイントカード（カード・アプリ）」を提示し、会計1回につき楽天ポイント1ポイント以上を獲得して月間3000円以上買い物すること。この条件を達成した月の「楽天市場」での買い物に対して＋0.5倍の楽天ポイント（期間限定ポイント）を上乗せして進呈する。月間獲得上限は500ポイント。なお、一部対象外の商品・サービスや対象外の店舗がある。詳細は「SPU」のページで確認できる。楽天SPUは2016年にスタート。当初は対象サービス4つ、最大ポイント倍率は7倍だった。楽天によると、SPUの開始以降、楽天市場ユーザーの利用サービス数は約2.8倍に拡大。今回、全国約1万6000店舗を展開するファミリーマートが加わることで、利用サービスがさらに増えるのではないかと楽天側は期待する。