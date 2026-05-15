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ファミリーマート、なりすましメール対策として「BIMI」を導入　受信メールに公式ロゴを表示

販売戦略

2026/05/15 19:00

　ファミリーマートは、顧客に配信するメールの信頼性を視覚的に証明するため、2026年5月から、なりすましメール対策技術「BIMI（Brand Indicators for Message Identification）」（以下、「BIMI」）を導入する。

BIMI導入のメール受信イメージ

なりすましメール対策を強化

　BIMI（企業ロゴ付きメール）導入後、ファミリーマートが送信したメールには受信時にファミリーマートの公式ロゴが表示され、視覚的に公式から届いたメールだと判別できる。対象メールはファミマオンラインのメルマガをはじめとする、「@family.co.jp」「@xxx.family.co.jp」から送信されるメール。なお、BIMIに対応したメールソフト（Gmail、Yahoo!メールなど）利用時に限り、表示される。

　これにより、なりすましなどの不安を解消し、顧客に確かな安心と安全なメール利用環境を提供していく。

　BIMIは、送信ドメイン認証技術「DMARC」のポリシーを「Reject（受信拒否）」に設定している信頼性の高い企業のみが利用できる技術。正規メールの横に公式ロゴが表示され、一目で「本物」と判別できる。さらに、Gmailでは企業ロゴ所有証明書（VMC）に基づく送信者が正当なロゴ所有者であることを示す「青色のチェックマーク」も表示され、二重の安心を提供する。
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