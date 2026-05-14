KDDI、新ブランドスローガン「Spark Your Journey」策定

経営戦略

2026/05/14 18:00

　KDDIは5月12日、新ブランドスローガン「Spark Your Journey（スパーク ユア ジャーニー）」を策定したと発表した。

新ブランドスローガン

「Spark」とは「ときめきの火花」　「挑戦」を後押しする存在に

　現在、モバイル通信サービス「au」「UQ mobile」やオンライン専用モバイル通信サービス「povo2.0」などを提供しているKDDIは、旧DDIと旧KDD、旧IDOの3社が合併し、2000年10月に「Designing The Future」のブランドスローガンとともに発足した。
 
新ブランドメッセージに込めた思いは、
松田社長を含む3人による座談会記事で確認できる

　今回、2019年に策定したブランドスローガン「Tomorrow, Together」から「Spark Your Journey」に一新。通信は日常に当たり前に溶け込み、デジタル化やAIの進化によって、社会や事業環境、一人ひとりの価値観が大きく変わるなかで、顧客一人ひとりの「挑戦」を後押しする存在でありたいという思いを込めた。
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