声のAIソフトが返礼品に、東京・台東区のふるさと納税にAHS人気タイトルが登場

「VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット」、

「VOICEPEAK」シリーズおよび「Synthesizer V 2」シリーズの

AHSキャラクター製品が東京都台東区のふるさと納税返礼品に

個人から法人まで使える実用性

AHSは5月11日に、東京都台東区のふるさと納税返礼品に「VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット」をはじめとする、同社の製品が新たに加わることを発表した。今回、新たに東京都台東区のふるさと納税返礼品として加わるのは、入力文字読み上げソフト「VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット」と、「VOICEPEAK」シリーズおよび「Synthesizer V 2」シリーズのAHSキャラクター製品（「VOICEPEAK」シリーズには彩澄しゅお、彩澄りりせ、弦巻マキ、桜乃そら、フリモメン、水奈瀬コウ、水奈瀬リト、宮舞モカ、「Synthesizer V 2」シリーズには彩澄しゅお、彩澄りりせ、弦巻マキ、桜乃そら、氷山キヨテル、フリモメン、miki、宮舞モカが含まれる）。「VOICEPEAK」は、入力した文章の読み上げ・保存が可能な高性能音声合成ソフトウェア。最新のAI音声合成技術を搭載しているため、好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声を作成できる。「VOICEPEAK 商用可能 6ナレーターセット」は商用・業務利用が可能で、個人・法人・教育機関などで幅広く使える。「Synthesizer V 2」は、強力な音声処理エンジンを搭載することで、ハイクオリティで自然な歌声を簡単に作れる歌声合成ソフトウェア。直感的で柔軟なユーザーインターフェースを採用し、快適な制作環境を提供する。さらに、最新のAI合成音声エンジンによるレンダリングのさらなる高速化、ピッチ編集機能の最適化を実現しており、スムーズでより高速に編集できる。