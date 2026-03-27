石田匠の“渋み×ハスキー”を完全再現、新歌声データベース「Synthesizer V2 AI Takumi」

シンガーソングライター・石田匠さんの歌声を元にした

男性歌声データベースがダウンロード発売

ロックからバラードまで幅広く対応

石田匠さん

AHSは3月26日に、次世代歌声合成ソフトウェア「Synthesizer V 2」専用歌声データベースとして、「Synthesizer V 2 AI Takumi」をダウンロード発売した。価格は9680円。今回、ダウンロード発売された「Synthesizer V 2 AI Takumi」は、シンガーソングライターである石田匠さんの歌声を元にした、ハスキーで渋みのある声質が特徴の男性歌声データベース（収録言語は日本語）。中低域を中心としたざらつきのある質感と落ち着いた響きを備えており、ロックからミドルテンポの楽曲、哀愁を帯びたバラードやダークポップまで、陰影のある歌唱を得意としている。高域ではハスキーさを保ちつつ切なさを帯びた響きで、エモーショナルなメロディーラインにも自然に対応することが可能となっており、落ち着いた渋みのある歌声によって感情表現に優れた歌唱を実現する。別売の「Synthesizer V Studio 2 Pro」を使用すれば、さらに表現の幅が豊かになり、歌声データベースを最大限に利用できる。また、無料の「Synthesizer V Studio 2 Pro（機能制限版）」を使うことで、「Synthesizer V 2 AI Takumi」のみでの利用も可能となっている。「Synthesizer V 2」は、強力な音声処理エンジンを搭載することによって、ハイクオリティで自然な歌声を簡単に作れる歌声合成ソフトウェア。直感的で柔軟なユーザーインターフェースを採用することで、快適な制作環境を提供する。また、最新のAI合成音声エンジンによって、さらなるレンダリングの高速化、ピッチ編集機能の最適化を実現し、スムーズでより高速に編集できる。