エディオンネットショップ 26年4月の人気商品ランキング　「トモコレ」最新作が1位に！

2026年4月の人気商品は？（エディオンネットショップ調べ）

前々月1位の「Switch 2」は引き続き3位をキープ

任天堂「トモダチコレクション わくわく生活」

Nintendo Switch 2（日本語・国内専用モデル）

ストレートヘアアイロン LM225

【「エディオンネットショップ」最新ランキング】 約28万アイテムを取り揃える「エディオンネットショップ」で公開されている、「人気商品ランキングトップ10」から注目の商品を紹介します。4月のエディオンネットショップ「人気商品ランキング」の1位は、2026年4月18日発売のゲームソフト「トモダチコレクション わくわく生活（HACPBLFGA）」が獲得。シリーズ第1弾はニンテンドーDS用、第2弾はニンテンドー3DS用ソフトとしてリリースされた通称「トモコレ」と呼ばれる「トモダチコレクション」シリーズ初のNintendo Switch用ソフトで、好調な滑り出しでした。2位には、前月3位だったKodakのコンパクトデジタルカメラ「FZ55BK」が浮上。3位は、前々月に1位を獲得した任天堂の最新ゲーム機「Nintendo Switch 2」でした。なお、「Nintendo Switch 2」は5月25日から5万9980円に値上げ予定です。このほか、5位にはストリーミングデバイス「Amazon Fire TV Stick 4K Select」、6位にはハイセンスの55型4Kチューナー内蔵4K液晶テレビ「55U7R」がランクインしました。美容関連では、KINUJO（キヌージョ）のストレートヘアアイロン「ストレートヘアアイロン LM225」がトップ10入り。独自素材の「シルクプレート」により、自宅でサロンクオリティのストレートヘアが実現します。このほか、上位10位以内に洗濯機・電子レンジ・扇風機が揃うなど、前月同様、春の新生活や、早めの夏準備の傾向が感じられる結果でした。1位：任天堂「トモダチコレクション わくわく生活」2位：Kodak「FZ55BK」3位：任天堂「Nintendo Switch 2」4位：ハイセンス「HW-55E4W」5位：Amazon「Amazon Fire TV Stick 4K Select（B0CN415PTV）」6位：ハイセンス「55U7R」7位：ハイアール「JM-FH18E2-W」8位：KINUJO「LM225」9位：Apple「MFHP4J/A」10位：e angle「ANGV-FAM30-B-W」※ECショップの在庫状況は随時変動します。本ランキングに登場する商品は、ページにアクセスした時点で一時在庫切れや完売の可能性があります。あらかじめご了承ください。※最新の情報・詳細はオンラインショップの商品販売ページをご確認ください。