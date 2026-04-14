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エディオンネットショップ 26年3月の人気商品ランキング　新生活に欠かせない家電が1位に！

時事ネタ

2026/04/14 18:00

　【「エディオンネットショップ」最新ランキング】 約28万アイテムを取り揃える「エディオンネットショップ」で公開されている、「人気商品ランキングトップ10」から注目の商品を紹介します。

2026年3月の人気商品は？
（エディオンネットショップ調べ）

前月1位「Switch 2」は引き続き2位に

　3月のエディオンネットショップ「人気商品ランキング」の1位は、エディオンのPB（プライベートブランド）「e angle select（イーアングルセレクト）」となる5.5kg全自動洗濯機「HW-55E4W」でした。オンラインショップ価格は2万7800円とかなり手頃です。「e angle select」からは、4位に右開き2ドア冷蔵庫「HR-D13E4W」もランクイン。どちらもエディオンとハイセンスが共同開発したオリジナル仕様モデルです。
 
「e angle select」の
HW-55E4W（左）とHR-D13E4W

　2位は、前月1位を獲得した任天堂の最新ゲーム機「Nintendo Switch 2」でした。一時期の品薄の状況はだいぶ解消されているようです。3位には、Kodakのコンパクトデジタルカメラ「FZ55BK」、5位にはストリーミングデバイス「Amazon Fire TV Stick 4K Select」、6位にはソニーの43型4Kチューナー内蔵液晶テレビ「KJ-43X75WL」がランクインしました。
Nintendo Switch 2
（日本語・国内専用モデル）

　美容関連では、Brighteの美顔器「エレキリフトナチュラル BRT-FL170MB」がトップ10入り。夏に向け、美容ケア用品や脱毛アイテムは早めに揃えて酷暑に備えたいものです。
 
エレキリフトナチュラル
BRT-FL170MB

　上位10位以内に洗濯機・冷蔵庫・電子レンジが揃うなど、前月同様、新生活需要の高まりが感じられる結果でした。

1位：ハイセンス「HW-55E4W」
2位：任天堂「Nintendo Switch 2」
3位：Kodak「FZ55BK」
4位：ハイセンス「HR-D13E4W」
5位：Amazon「Amazon Fire TV Stick 4K Select（B0CN415PTV）」
6位：ソニー「KJ-43X75WL」
7位：Brighte「BRT-FL170MB」
8位：東芝「ER-M17YE3（K）」
9位：Apple「MXP93J/A」
10位：ダイキン「MC556A-W」
 

※ECショップの在庫状況は随時変動します。本ランキングに登場する商品は、ページにアクセスした時点で一時在庫切れや完売の可能性があります。あらかじめご了承ください。
※最新の情報・詳細はオンラインショップの商品販売ページをご確認ください。
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