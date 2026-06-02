ソフトバンク／ワイモバイル／LINEMO、7月1日から「契約解除料」新設

ソフトバンク／ワイモバイル／LINEMO

ともに新設する

12カ月以内の短期解約に金銭的ペナルティ

LINEMO契約解除料一覧

（2026年7月1日以降の加入者のみ）

ソフトバンクは、7月1日以降に新規契約またはのりかえ（MNP・番号移行）で「ソフトバンク」に加入した人を対象に、最大1100円の契約解除料を新設する。7月1日以前に加入した既存契約者は適用外。契約解除料は、回線提供開始月から12カ月以内に回線契約の解約申込みをした場合に発生する。金額は、解約の申込みをした時点で適用されている料金プランに応じて異なり、「データプランペイトク2」が1100円、「基本プラン2（キッズフォン）」は528円、「ファミリーサービス for Apple Watch」は385円などとなっているワイモバイル、LINEMOでも同様の契約解除料を新設する。契約解除料の金額は、ワイモバイルでは、解約の申込みをした時点で適用されている料金プランに応じて858～1100円、LINEMOでは、従来は加入月の解約に限り一律990円だったところ、回線提供開始月から12カ月以内に回線契約の解約申込みをした場合に契約解除料は「LINEMOベストプラン」は990円、「LINEMOベストプランV」は1100円となる。なお、7月1日以降の新規加入者であっても、ソフトバンク／ワイモバイル／LINEMOの間でのりかえ（番号移行）する場合や、「8日間キャンセル」を行う場合は契約解除料は発生しない。