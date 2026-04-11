ソフトバンク、「SoftBank Starlink Direct」開始　6月から新料金プラン「ペイトク 2」もスタート

新料金プラン「ペイトク 2」

経済圏特典の拡充でPayPayポイント付与率が従来プランの2倍に

「PayPay カード ゴールド」ならポイント付与率が10％にアップ

今回発表した新サービス「SoftBank Starlink Direct」は、

「テイガク無制限」「ミニフィット 2」に加え、今後、従来料金プランの一部でも使えるようになる

ソフトバンク 寺尾洋幸

執行役員 コンシューマ事業副統括

ソフトバンクは、「ソフトバンク」の新料金プラン「ペイトク 2」「テイガク無制限」「ミニフィット 2」を6月2日に提供開始する。「ペイトク 2」は、キャッシュレス決済サービス「PayPay」と組み合わせてPayPayポイントがどんどんたまる既存の「ペイトク」の特徴はそのままに付加サービス・特典を拡充する。新料金プラン共通の特徴として、Space Exploration Technologies（SpaceX）が提供する衛星通信サービス「Starlink Mobile」を活用した、衛星とスマートフォン（スマホ）の直接通信サービス「SoftBank Starlink Direct」、混雑している場所や時間帯でも、より高速な5Gデータ通信が可能となるサービス「Fast Access」（5G SAに対応した対象のスマホ・SIM限定）、従来の「海外あんしん定額」の「定額国 L」プランを改定した新サービス「海外データ放題」を追加料金なしに利用できる。データ無制限の「ペイトク 2」は、加えて、1年間追加料金なし、13カ月目以降は10％オフの月額料金で利用可能な「YouTube Premium Liteセット」がつく。また新たに「ペイトク 2 特典」として、事前にPayPayアプリと連携しておけば、PayPayアプリ決済（PayPay残高／PayPayクレジット／PayPayポイント）でもPayPayカード決済でも、対象決済ごとにPayPayポイントを付与する。さらに、「PayPay カード ゴールド」をPayPayアプリに連携すると、翌月からPayPayポイントの付与率が従来の2倍の＋10％にアップする。月間付与上限は、PayPayカード連携時が3000円相当、PayPay カード ゴールド連携時が4000円相当。月額料金は、「ペイトク 2」が1万538円（各種割引・ポイント還元適用時の実質負担額は4898円／PayPayカードの場合）、データ通信無制限プラン「テイガク無制限」が8008円（実質負担額は5168円／PayPayカードの場合）、従量制プラン「ミニフィット 2」が2GBまで5258円、5GBまで6358円（実質負担額は3058円・4158円／PayPayカードの場合）。このほか、「PayPayカード割」の割引額を187円から330円に増額し、「PayPay カード ゴールド」限定の割引を新設。PayPay カード ゴールドでの支払い時に550円割り引く。各料金プランの提供開始に合わせ、「ペイトク無制限」「ペイトク 50」「ペイトク 30」「メリハリ無制限＋」「ミニフィットプラン＋」の新規申込受け付けは6月1日で終了する。また、既存の料金プランの月額料金を7月1日から順次改定する。改定額はプランによって異なり、110～550円の値上げとなる。4月10日に開催した新料金・サービス発表会の質疑応答では、既存料金プランの実質的な値上げに関する質問が集中。物価高騰による各種費用の上昇に加え、2006年のソフトバンク（当時はソフトバンクモバイル）誕生から20年間、継続して実施してきた設備増強や開発投資を今後も続け、高品質な通信ネットワーク環境を維持するため「今のタイミングでの改定が必要」と判断したという。