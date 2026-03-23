「iPhone 17e」に買い替えたい人は必見！　今さら聞けない「eSIM」基礎知識

eSIM＋SIMカードのデュアルSIMが標準に。

iPhone 17シリーズに至ってはSIMカードを廃止し、

eSIM専用に

iPhone 17シリーズに乗り換えるなら事前にeSIMの基礎知識を

便利な「eSIMクイック転送」の設定画面

主要4キャリアのeSIMへの切り替え方法

オンラインでのeSIM切り替え時の注意事項

Appleは、「iPhone 16e」の後継機種「iPhone 17e」を3月11日に発売しました。iPhone 17eを含むiPhone 17シリーズは、SIMカードスロットのないeSIM専用モデルです。すでにeSIMに切り替え済みなら問題ありませんが、eSIMを利用していない場合は、機種変更の前にeSIMのメリット・デメリットを確認しておきましょう。eSIMとは、従来の物理SIMとは異なり、端末本体に組み込まれたデジタルSIMのこと。異なるキャリア間で乗り換える場合でも、契約後にプロファイルをダウンロードするだけで、実物のSIMカードの到着を待たずにモバイル通信サービスを利用できて便利です。即日開通（オンライン契約後、数分～数時間で利用可能）に加え、デュアルSIM対応（SIMカード＋eSIM、eSIM＋eSIM ※iPhone 13以降）、海外利用時に即座に現地の回線を利用可能といったメリットがあり、iPhoneの場合、iPhone XS／XR以降ならすべてeSIMに対応しています。さらに、iOS 16以降を搭載した比較的新しいiPhoneなら、iPhoneから別のiPhoneへBluetooth経由でeSIMを直接転送できる機能「eSIMクイック転送」も利用でき、設定方法をしっかり把握すればかなり便利です。加えて、最新版のiOS 26を搭載したiPhone 11以降の機種では、一部の通信事業者・メーカーのAndroid 16以降を搭載したAndroidスマートフォンの組み合わせに限り、AndroidとiPhoneの間でのeSIMの転送も可能になりました。2026年3月12日現在、日本での対応通信事業者はauのみです。NTTドコモ（ドコモ）、KDDI（au／UQ mobile）、ソフトバンク（SoftBank／ワイモバイル）は、店頭とオンライン（Web／アプリ）、どちらでもSIMカードからeSIMへの変更手続きが可能です。ただし、eSIM発行・再発行について、各事業者とも店頭とオンライン手続きでは手数料が異なり、コスト面からはオンライン手続きが有利です。店頭手続き時の事務手数料は、ドコモが4950円、au／UQ mobileが3850円、ソフトバンク／ワイモバイルが4950円。オンライン手続き時はドコモ、au／UQ mobileとソフトバンクのeSIM再発行は無料ですが（au／UQ mobileは当面無料）、ソフトバンクでは端末購入を伴う機種変更は手数料として1100円かかります。一方、楽天モバイルは、オンライン手続きのみとなり、現時点ではeSIM再発行は無料です。ただし、eSIMからSIMカードへの変更は有料です。eSIMは物理的なかたちがないので、設定時に失敗しないよう、十分に注意しましょう。・設定は「安定したWi-Fi」のある場所でeSIMの設定（プロファイルのダウンロード）にはインターネット接続が必要です。設定中はモバイルデータ通信が一時的に断絶するため、自宅などWi-Fiが安定して使える環境で行いましょう。・iPhoneからiPhoneへの機種変更時は「eSIMクイック転送」推奨大手3キャリアと楽天モバイルは、便利な「eSIMクイック転送」に対応しています。ただし、大手キャリアからMVNOに乗り換える際は、乗り換え先が「eSIMクイック転送」に対応していない場合もあるので、事前に必ず確認してください。対応していない場合は、「eSIMクイック転送」を使わない方法で設定してください。最後に家電量販店の実売データを集計した「BCNランキング」の2026年2月のスマートフォンランキングを紹介します。トップ10のうち、1位の「iPhone 17」、6位の「iPhone 17 Pro」はeSIM専用です。他の機種も、eSIMとSIMカード対応のハイブリッド型なので、eSIMに関する知識はあったほうが良いでしょう。iPhoneユーザーは「eSIMクイック転送」のやり方をお使いのキャリアごとに覚えるだけでOK。AndroidユーザーもiPhoneへのeSIM転送が可能になったのでeSIMの利便性がますます高まっています。