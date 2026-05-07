カメラバッグ購入で2000円還元、VANGUARDのバックパックキャンペーン開催

「VEO METRO バックパック」および「VEO LITE バックパック」が

対象のキャッシュバックキャンペーン開催

サイズ・カラーも豊富にラインアップ

VEO METRO バックパック

（左から）CM、BG、MG、BK

VEO LITE バックパック

（左から）CM、CH、NV、RD

ガードフォースジャパンは、「VANGUARD」ブランドの「VEO METRO バックパック」および「VEO LITE バックパック」を対象にした、キャッシュバックキャンペーンを開催する。今回開催されるキャンペーンでは、「VEO METRO バックパック」または「VEO LITE バックパック」を購入して、「VANGUARD」公式サイトのキャンペーンページに設けられている、専用応募フォームに必要事項を入力するとともに、レシートや納品書といった購入証明の画像をアップロードすることで、2000円がキャッシュバックされる。対象購入期間は5月15日～6月30日で、応募締め切りは7月7日。キャッシュバックは現金書留（国内宛てのみ）にて行われる。「VEO METRO バックパック」は、カメラバッグとしての収納力を備えつつ、日常のファッションにもなじむデザインのバックパック。撮影機材の持ち運びだけでなく、街歩きや旅行といった普段使いにも適している。キャンペーン対象サイズはB20L、B25L、B30Lの3サイズ、対象カラーはCM、BG、MG、BKの4色。「VEO LITE バックパック」は、軽快な使い心地とシンプルなデザインが特長のバックパック。撮影機材を持ち運びやすい収納力を備えつつ、旅行や普段の外出にも使いやすい。キャンペーン対象サイズはB20L、B25L、B30Lの3サイズ、対象カラーはCM、CH、NVの3色（B20LのみRDもキャンペーン対象に含まれる）。